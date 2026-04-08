Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, admitió que aunque se tienen abundantes recursos de gas natural, “no los hemos aprovechado” ante un “momento crítico”.

“Tenemos abundantes recursos de gas natural y no los hemos aprovechado. Y estamos en un momento crítico que estamos en la posibilidad de aprovecharlos, dado el importante consumo que tenemos en el país”, dijo al exponer que se cuentan con dos tipos de yacimientos; los convencionales y no convencionales.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional, el director de Pemex apuntó que históricamente, México es un productor de petróleo y no de gas, además de ser reconocido por “su potencial petrolero”.

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Pemex. Foto: EFE

Aseguró que en cuanto al gas convencional, “estamos sacando provecho en lo que tenemos”, además que queda bastante: “Y estamos incrementando la producción, igual que las reservas”.

En el Salón Tesorería, Rodríguez Padilla declaró que se busca acabar el sexenio con una producción base de Pemex en 4 mil 49 millones de pies cúbicos diarios.

Apuntó que para aprovechar sustentablemente las reservas, existen muchos desarrollos científicos en torno al cuidado del suelo, protección de mantos acuíferos y uso eficiente del agua.

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Director de Pemex destaca integración de Comité de especialistas

Ante el análisis de la explotación del gas no convencional, y como lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, el director de Pemex destacó la integración de un comité de científicos y especialistas en manejo del agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente que dará sus opiniones en dos meses.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, apuntó que el gas natural es fundamental para la generación de energía eléctrica como para el desarrollo de las industrias.

“Vamos a seguir necesitando consumir gas natural en los próximos años. Es necesario producir más, consideramos que es necesario incrementar la producción nacional de este gas, del gas natural y reducir la dependencia que tenemos de nuestras importaciones”, dijo.

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