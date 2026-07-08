Las recientes declaraciones emitidas por el conductor Pedro Sola durante la transmisión en vivo del programa de espectáculos "Ventaneando" desataron una oleada de indignación masiva en el entorno digital.

El presentador (de 79 años de edad) expresó de forma abierta su intolerancia hacia la presencia de caninos en establecimientos comerciales y de servicios, cuestionando severamente a los propietarios de las mascotas.

Durante la emisión televisión, el comunicador manifestó : "No tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante, ¿qué es eso, se volvieron locos o qué?". La controversia escaló de inmediato a niveles críticos cuando el conductor admitió públicamente tener "ganas de aventar carne envenenada" en dichos espacios, una frase que la audiencia interpretó como una incitación directa a la violencia.

Ante la gravedad del mensaje transmitido en televisión nacional, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego (propietario de la cadena TV Azteca) fijó una postura contundente por medio de su cuenta oficial en la plataforma digital X.

Pedro Sola confesó que no tolera a los perros en los establecimientos.

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La indignación aumentó significativamente en las plataformas digitales, debido a la intervención de un activista y rescatista independiente, llamado Fundacion Huellitas Alemán, quien señalo y difundió un video crítico, recopilando el momento exacto de la transmisión oficial.

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Este contenido audiovisual de denuncia ciudadana (el cual agilizó la viralización del caso en internet) sirvió como puente directo para interpelar a los altos mandos de la televisora productora.

@fundacionhuellitasaleman La crueldad no es contenido. Lo que pasó en las pantallas de @tvazteca no es un "comentario sin importancia", es incitación al maltrato animal y es inaceptable. Sr. @Don Ricardo Salinas Pliego , las audiencias exigimos coherencia y valores. Esperamos una postura firme de su parte y acciones inmediatas contra @TioPedritoSola que promovió este acto. No podemos seguir normalizando la violencia en televisión nacional. 🛑 ¡Comparte y Etiqueta! 🙏🏻 ♬ sonido original - Fundación Huellitas Alemán

La contundente postura de Ricardo Salinas Pliego ante la polémica

Ante la rápida propagación del video por el rescatista y la acumulación de comentarios de rechazo por parte de la comunidad cibernética, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego (propietario de la cadena TV Azteca) fijó una postura contundente por medio de su cuenta oficial en la plataforma digital X.

El directivo reaccionó de manera pública respondiendo de forma directa a la publicación que contenía la denuncia en video, compartiendo una breve pero severa reflexión institucional respecto a lo sucedido en la pantalla.

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El magnate de los medios externó que "la crueldad hacia los animales demuestra muy poca humanidad y mucha animalidad; lamentable".

La crueldad hacia los animales - Demuestra muy poca humanidad y mucha animalidad.

Lamentable. https://t.co/TQIGXo8BG3 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 8, 2026

La postura del empresario respaldó el descontento de los internautas, quienes aprovecharon la réplica para solicitar medidas administrativas severas (tales como la remoción definitiva del presentador de su espacio habitual), bajo el argumento de que este tipo de conductas despectivas no aportan valor a la audiencia y transmiten violencia de forma abierta hacia los hogares.

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Organizaciones civiles exigen consecuencias por las declaraciones de Pedro Sola

El rechazo a las aseveraciones del presentador se formalizó mediante pronunciamientos públicos de diversas asociaciones civiles y albergues dedicados a la protección animal. Los posicionamientos de los colectivos defensores se estructuran bajo las siguientes peticiones y señalamientos específicos:

Petición de disculpa pública: La Fundación Balto y Togo (Bienestar y Rescate Animal A.C.) difundió un comunicado donde establece que hablar de envenenar perros no constituye ninguna broma y exige que el comunicador reconozca formalmente la seriedad de sus palabras ante las cámaras.

La Fundación Balto y Togo (Bienestar y Rescate Animal A.C.) difundió un comunicado donde establece que hablar de envenenar perros no constituye ninguna broma y exige que el comunicador reconozca formalmente la seriedad de sus palabras ante las cámaras. Solicitud de capacitación especializada: El albergue independiente Peludos Desamparados (institución ubicada en el Estado de México) solicitó que las autoridades competentes apliquen una sanción y que se imparta un curso obligatorio de sensibilización sobre bienestar animal al presentador.

El albergue independiente (institución ubicada en el Estado de México) solicitó que las autoridades competentes apliquen una sanción y que se imparta un curso obligatorio de sensibilización sobre bienestar animal al presentador. Denuncia por incitación al odio: La organización Cuenta Conmigo condenó enfáticamente el acontecimiento, señalando que "la crueldad animal no es un chiste ni se debe normalizar", argumentando que el emisor promovió abiertamente conductas delictivas.

La organización Cuenta Conmigo condenó enfáticamente el acontecimiento, señalando que "la crueldad animal no es un chiste ni se debe normalizar", argumentando que el emisor promovió abiertamente conductas delictivas. Demandas dirigidas a la directiva: Algunas fundaciones de rescate exhortaron directamente a la presidencia de la televisora a intervenir en los contenidos, señalando que la producción del programa respaldó los comentarios despectivos mediante risas en el foro.

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