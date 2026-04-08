Al exponer el avance de las fuentes renovables para la producción energética, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno analiza la explotación del gas no convencional rumbo a la soberanía energética.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo anunció la creación de un comité de expertos para explorar el tema.

Apuntó que por lo pronto se va a explotar el gas convencional, pero cuestionó si es viable la explotación del no convencional: “¿Por qué sí? Pues porque nos da más soberanía energética. ¿Por qué no? Pues porque tiene impactos ambientales”.

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Explicó que el gas no convencional está entre las piedras y podría tener impactos ambientales.

“A la pregunta: ¿vamos con el gas no convencional, sí o no? Decidimos acercarnos a la UNAM, acercarnos al Poli y acercarnos a los distintos institutos de investigación y formar un comité científico; especialistas en agua, especialistas en cambio climático, que nos digan si sí hay nuevas tecnologías que no tienen los impactos ambientales que tenían las antiguas y que es factible utilizarla.

“Estamos revisando. Que no hay un asunto político, que sea una definición técnica en este tema. Entonces, vamos a presentar este comité científico el próximo miércoles y ellos se van a dedicar por lo menos dos meses a decir si es factible o de plano no es factible. Y si sí es factible, cómo y cuánto cuesta, y cómo podría hacerse”, expuso.

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Recalcó que su gobierno pone en el centro la soberanía, el desarrollo del país, el futuro ambiental, las siguientes generaciones y la viabilidad del desarrollo.

Admitió que México está importando mucho gas de Estados Unidos y refirió que estas son decisiones toman tiempo de hasta 15 años para poder desarrollar este tipo de producción.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador se construyeron y mejoraron refinerías.

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“Hay un combustible que es el gas natural que estamos importando mucho”, apuntó al señalar que países han tenido problemas ante conflictos como el de Rusia-Ucrania y en Medio Oriente.

“Nosotros tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y tenemos garantizado los contratos de gas natural de importación, pero eso es una decisión responsable: aumentar nuestra soberanía energética. Se requiere más gas. ¿Si se requiere más gas, se puede sustituir todo el gas? Difícilmente, porque para la generación de electricidad requerimos una parte que funcione todo el día y el sol, pues funciona cuando hay sol (...)”, abundó.

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