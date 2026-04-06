La UNAM y MG Motor México tienen una alianza estratégica para desarrollar un vehículo eléctrico para Fórmula SAE, una competencia internacional de ingeniería automotriz donde estudiantes universitarios diseñan, fabrican y compiten con monoplazas tipo fórmula.

El equipo de la UNAM Motorsport presentó en las instalaciones del nuevo centro de entrenamiento de MG su nuevo monoplaza de alto rendimiento, el primer vehículo eléctrico de su tipo para Formula SAE con un peso de 320 kg y una velocidad máxima de 110 km por hora. El auto es impulsado por un motor EMRAX y un sistema de baterías de ion-litio.

El desarrollo de este vehículo es el resultado de una integración multidisciplinaria que abarca disciplinas como ingeniería mecánica, eléctrica y mecatrónica, además de áreas estratégicas como marketing y negocios.

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“Estamos muy orgullosos de fortalecer nuestra alianza con el equipo de la UNAM Motorsport. Para MG, esta colaboración representa una gran oportunidad para potenciar y acompañar directamente el desarrollo de la industria automotriz en nuestro país”, dijo Mariana López Marín, directora de Marketing y Relaciones Públicas de MG México, Centroamérica y el Caribe.

Desde 2022, MG se convirtió en socio patrocinador del equipo de la UNAM y ambas entidades han unido esfuerzos bajo una visión compartida: impulsar el talento joven y posicionar la ingeniería mexicana en un entorno global altamente competitivo.

Esta alianza no solo representa un patrocinio, sino un espacio donde el conocimiento académico y la experiencia de la industria convergen para impulsar el desarrollo de nuevas generaciones de talento especializado.

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“Esta colaboración con MG ha sido un catalizador fundamental para que el equipo pueda llevar la teoría a la práctica en un entorno de alta exigencia, permitiendo que el ingenio universitario y el talento de nuestros estudiantes destaque en espacios competitivos tanto a nivel nacional como internacional”, mencionó Mariano García del Gallego, asesor del equipo.

UNAM Motorsports es un proyecto estudiantil compuesto por más de 50 alumnos de diversas carreras, quienes colaboran para diseñar, fabricar y competir con vehículos tipo fórmula.

El equipo cuenta con reconocimiento internacional en competencias organizadas por SAE en países como Austria, Brasil, Estados Unidos e Italia, consolidándose como una de las iniciativas de ingeniería más sólidas del país.

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Con esta alianza, MG Motor toma parte activa en la formación de talento altamente especializado, capaz de aplicar conocimientos técnicos de vanguardia y poner en marcha ideas disruptivas que transformen la movilidad en nuestro país.

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