En marzo, se vendieron 131 mil 548 autos nuevos, un 2.4% más respecto a marzo de 2025, según cifras del Inegi.

Se trata de la cifra más alta para un marzo desde 2018.

Entre las marcas con el mejor desempeño en ventas destacan las chinas Geely con un crecimiento de 319% y la comercialización de 4 mil 219 unidades; Jetour Soueast con un alza de 511% y la colocación de 465 unidades.

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MG reportó un crecimiento de 28.6% al comercializar 5 mil 152 unidades; Changan aumentó 57.6% sus ventas; mientras que Zeekr Lynk & Co colocó 376 vehículos, pero cuyo porcentaje de crecimiento no está disponible, ya que recientemente comenzó a reportar sus cifras de ventas al Inegi.

En tanto, Nissan, la automotriz de mayor volumen de venta en el mercado, disminuyó 6.2% sus ventas en marzo.

General Motors comercializó 17 mil 851 unidades, un 0.9% menos que en marzo del año pasado; y Volkswagen vendió 11 mil 420 vehículos, un 3.8% más que en marzo de 2025.

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Toyota redujo 7% sus ventas; KIA logró crecer 4.6%; Stellantis reportó un notable crecimiento de 29%; Honda disminuyó 3.5% sus ventas; y Hyundai creció 10.6%.

No todas las marcas chinas tuvieron un buen desempeño. Great Wall Motor disminuyó 13.5% sus ventas en marzo; y Motornation reportó 56% menos ventas debido a la separación de algunas marcas como BAIC y JMC.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), comentó que, en cuanto al desempeño contra el mes inmediato anterior, en marzo se registró un aumento en los vehículos ligeros nuevos vendidos de 13 mil 243 unidades, es decir, un avance de 11.2% con respecto a febrero.

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“La cifra de marzo de 2026 refleja el nivel más elevado para el mercado en un mes similar desde 2018 y el segundo más alto en la serie histórica que inicia desde 2005, solo siendo inferior a marzo de 2017, cuando se vendieron 137 mil 245 unidades”, destacó.

De enero a marzo, se comercializaron 381 mil 632 vehículos ligeros, un 3.7% más respecto al mismo periodo de 2025, el equivalente a 13 mil 643 unidades adicionales.

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