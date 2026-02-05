En enero, se comercializaron 131 mil 472 autos nuevos, un 8.7% más que en enero de 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las automotrices con el mayor volumen de venta en el país fueron: Nissan, General Motors, Volkswagen, Toyota, KIA, Mazda, Stellantis, MG Motor, Hyundai y Honda.

Nissan colocó 24 mil 695 unidades, para un crecimiento de 22% respecto a enero del 2025.

General Motors comercializó 16 mil 339 unidades; un 4% más respecto al año anterior; Volkswagen colocó 11 mil 195 unidades, un 8% menos; Toyota comercializó 11 mil 669 unidades, un 6.3% más que en enero de 2025.

KIA vendió 9 mil 032 vehículos, un 5% más; Mazda colocó 8 mil 704 unidades, un 11% más; Stellantis vendió 8 mil 106 vehículos, un 15% más; MG tuvo un notable crecimiento de 55% al colocar 6 mil 198 vehículos.

Mientras que Hyundai vendió 4 mil 125 unidades, un 3.7% más que en enero del año pasado; y Honda colocó 4 mil 038 vehículos más alcanzando un crecimiento de 17.5%.

“El nivel de comercialización de enero 2026 fue superior a las ventas en similar mes de 2017, año en que se registró el récord anterior", destaca AMDA. Foto: Archivo

Destacan ventas de autos nuevos en enero

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó que las cifras reflejan el enero más alto en la serie publicada por Inegi.

“El nivel de comercialización de enero 2026 fue superior a las ventas en similar mes de 2017, año en que se registró el récord anterior, colocándose un 6.5% por arriba de las 123 mil 447 unidades comercializadas entonces.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en enero fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 123 mil 741 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 5.9% con respecto al dato observado de 131 mil 472 unidades”, puntualizó.

Además, si se hubiera incorporado información de las marcas que no reportan sus cifras al Inegi como BYD, GAC, Chirey, Omoda, Jaecoo, Zeekr y Link & Co, la cifra de venta de autos nuevos se ubicaría en 139 mil 865 unidades, reflejando un avance de 10% en comparación con el mismo mes de 2025, confirmándose el nivel más elevado en ventas para un mes de enero.

Entre las marcas de lujo, BMW registró una caída de 8% en ventas en enero; Mercedes-Benz un 33% menos; y Volvo un 36% menos.

