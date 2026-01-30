El año pasado, se pudieron haber vendido 61 mil vehículos nuevos, pero los potenciales compradores no calificaron para obtener un financiamiento automotriz, de acuerdo con el reporte de Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros difundido por la AMDA con la colaboración de las firmas de análisis JATO y Urban Science.

La mayor cantidad de automotores que se quedaron sin financiar se ubicaron en Ciudad de México para el segmento de Usos múltiples con 14 mil 476 unidades y la menor oportunidad se hubiera dado en los segmentos de autos compactos y deportivos con apenas un auto en Guerrero y Nayarit, respectivamente.

El reporte encontró que el índice de financiamiento promedio nacional para la compra de vehículos al menudeo por Estado, sin incluir flotillas, alcanzó el 73% en 2025, con 25 entidades con una participación igual o mayor al 70% de financiamiento.

En solo 16 estados el índice de financiamiento estuvo por debajo de tal porcentaje.

Si al promedio nacional de 73% en la participación del crédito en la compra de unidades nuevas se le incorporan las flotillas, adquiridas principalmente al contado, tal porcentaje se reduce a 61% con 10 estados obteniendo una participación igual o mayor al ideal 70%.

En cuanto al índice de financiamiento en las compras totales por segmento entre enero y diciembre de 2025, incluyendo flotillas, los segmentos de usos múltiples, subcompactos y pick-ups tuvieron desempeños positivos en comparación al mismo periodo de 2024 de 64%, 64% y 50.5%, respectivamente.

Por origen, las marcas chinas también tuvieron números positivos con 68% de índice de financiamiento.

En 2025 nuevamente las financieras de marca, la entidad financiera de un fabricante que ofrece crédito principalmente para sus productos, fueron los principales proveedores del crédito a los compradores con excepción de las marcas chinas donde el principal financiador fueron las alianzas con bancos que fungen como brazo financiero de las armadoras para otorgar un financiamiento.

Por último, el reporte ratificó que en cinco de seis segmentos los compradores de autos nuevos siguen utilizando el crédito a 60 meses o cinco años como el plazo preferido de financiamiento, mientras que en los autos de lujo el principal lapso siguen siendo los 36 meses o tres años.

