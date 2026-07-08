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La alcaldía Venustiano Carranza informó que arrancó con la Jornada de Reforestación, donde se plantarán más de 5 mil árboles de distintas especies en los próximos dos meses en toda la demarcación.
En un comunicado, refirió que la plantación de cada árbol se realizará conforme a los lineamientos establecidos por la normatividad ambiental, por ejemplo, con técnicas especializadas por tipo de especie, el sitio idóneo para su desarrollo y las condiciones para su adecuada supervivencia.
La alcaldesa Evelyn Parra señaló que la reforestación se realizará en avenidas, calzadas, calles, mercados, deportivos y en lugares como el Bordo de Xochiaca y Alameda Oriente, así como en las zonas donde previamente fueron retiradas palmeras que ya no eran rescatables.
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Por lo tanto, los primeros árboles de más de 4 metros de altura se plantarán en la Colonia Jardín Balbuena, en donde la reforestación será integral al colocar especies adecuadas para la capital.
Parra comentó que en caso de que la meta se cumpla en el plazo previsto, estos 5 mil árboles podrían duplicarse para ampliar el programa de recuperación ambiental de la demarcación.
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Finalmente, acotó que estas acciones coordinadas con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) beneficiarán a los habitantes de las 78 colonias y los dos pueblos originarios de la zona.
vr/cr
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