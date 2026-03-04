En febrero, se comercializaron 118 mil 297 autos nuevos, un 0.3% menos respecto a las unidades comercializadas en febrero de 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mientras que, en el periodo enero-febrero, se colocaron 250 mil 076 vehículos nuevos, un avance de 4.4% con respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en el comparativo histórico, las cifras de febrero representan el segundo febrero más alto desde 2017.

Sin embargo, incorporando información de marcas que no reportan sus cifras al Inegi como Chirey, Omoda, BYD y GAC, en febrero se comercializaron 125 mil 674 unidades, un avance de 1.2% en comparación con febrero de 2025, confirmándose el nivel más elevado observado de ventas para un mes de febrero, destacó AMDA.

¿Qué automotrices aumentaron sus ventas en febrero?

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, comentó que, en el acumulado al primer bimestre, el mercado se ubicaría en 265 mil 563 unidades con un avance anual de 5.6% con respecto a 2025, si las marcas referidas reportaran sus cifras al Inegi, validando también un récord en cifras al primer bimestre de 2026.

En febrero, las marcas que registraron el mayor incremento en ventas fueron: Changan con 78.5%; Geely, 249%; y Jetour Soueast, 775%.

Mientras que las automotrices con la mayor caída en ventas fueron: Volvo, 38%; Mercedes-Benz, 35%; Motornation, 19%; y Hyundai, 18%.

En tanto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance anual de 3.9% y el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.8%, con datos a la primera quincena de febrero 2026.

En cuanto al desempeño económico, se registra una expectativa de crecimiento del PIB para el país en 2026 de 1.5% conforme a la encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado dirigida por el Banco de México (Banxico).

Y se pronostica que la inflación alcance un avance anual de 4% en 2026.

