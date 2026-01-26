Más Información

Ciudad de México. La en México llegó en diciembre pasado a 2.4% de la población económicamente activa (PEA), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ().

El dato sobre desempleo es igual al índice de 2.4% del mismo mes de 2024, aunque menor al de 2.7% de noviembre pasado, precisó el organismo en su reporte.

La población desocupada fue de 1.5 millones de personas y la (TD) de 2.4% de la PEA. Respecto a diciembre de 2024, la población desocupada aumentó en 104 mil personas y la TD no cambió, detalló el Inegi.

La PEA del último mes del año llegó a 61.9 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una de 59.1% y una población activa mayor en 1.1 millones a la de diciembre de 2024.

De la PEA, 60.4 millones de personas estuvieron ocupadas durante diciembre, 1.1 millones más que en el mismo mes de un año antes.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 3.7 millones, es decir, 6.2% de la población ocupada, porcentaje menor al de 6.9% que se registró en diciembre de 2024.

En tanto, los en diciembre totalizaron 33 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en 54.6%.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44.1% del total en servicios, en comercio 20.5%, en manufacturas 15.7%; en actividades agropecuarias 10.6% y en construcción 7.8%.

Mientras que en ‘otras actividades económicas’, que incluyen minería, electricidad, agua y , estuvo ocupado 0.6%, y 0.7% no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en octubre fue de 24.6 millones y la masculina de 35.9 millones, con una de 45.6% en mujeres en edad de trabajar y de 74.3% en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que retrocedió a 0.2% en el tercer trimestre del año, en medio de la incertidumbre por la desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento de 1.5% del PIB en 2024.

