La tasa de desempleo de Estados Unidos en agosto subió una décima, hasta el 4.3%, con una anémica creación neta de 22 mil empleos, menos de un tercio del dato de julio, según datos publicados hoy por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Este es el primer informe que el BLS publica después de que el presidente Donald Trump despidiera al responsable de la institución porque consideró que los malos datos de julio, que mostraban una creación de empleo de 73 mil nuevos puestos, estaban siendo tergiversados.

