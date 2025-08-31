Mérida, Yucatán.- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que Yucatán es la entidad con la menor tasa de desocupación del país al registrar el 1.3 por ciento.

Aunado a este indicador, Yucatán presenta una participación laboral del 65.8%, lo que ubica al estado en el tercer lugar nacional en dinamismo económico.

Al respecto, el secretario de Economía y Trabajo (SETY), Ermilo Barrera Novelo, destacó que Yucatán avanza hacia un modelo económico más sólido, en el que se privilegia la estabilidad laboral y se fortalecen las oportunidades de empleo formal.

Lee también ¿Buscas empleo? Secretaría del Trabajo de CDMX emite recomendaciones para identificar ofertas laborales falsas o fraudulentas

“Los indicadores también revelan una mejoría en la calidad de los ingresos de las familias, ya que la población que percibe más de tres salarios mínimos creció en 15.5%; mientras que quienes reciben más de cinco salarios mínimos aumentaron en 28.4%, lo que refleja empleos mejor remunerados”, señaló el funcionario estatal.

Asimismo, Barrera Novelo resaltó que durante el segundo trimestre del 2025, Yucatán registró un repunte de 9.8% en el ingreso laboral real per cápita, una variación que lo ubicó en el segundo sitio a nivel nacional.

Comentó que el Informe del INEGI sobre pobreza laboral señala que los estados con mayor ingreso laboral son Quintana Roo, con un alza de 12.1%; Yucatán con 9.8 por ciento y Aguascalientes en la tercera posición con 9.5%.

“En estados como Yucatán, el aumento representa una mejoría en el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, pero en otros casos la reducción de ingresos coloca a la población en mayor riesgo de pobreza laboral”, finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm