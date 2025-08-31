Más Información

Mérida, Yucatán.- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía () reveló que Yucatán es la entidad con la menor tasa de desocupación del país al registrar el 1.3 por ciento.

Aunado a este indicador, presenta una participación laboral del 65.8%, lo que ubica al estado en el tercer lugar nacional en dinamismo económico.

Al respecto, el secretario de Economía y Trabajo (SETY), Ermilo Barrera Novelo, destacó que Yucatán avanza hacia un modelo económico más sólido, en el que se privilegia la estabilidad laboral y se fortalecen las oportunidades de empleo formal.

“Los indicadores también revelan una mejoría en la calidad de los ingresos de las familias, ya que la población que percibe más de tres salarios mínimos creció en 15.5%; mientras que quienes reciben más de cinco salarios mínimos aumentaron en 28.4%, lo que refleja empleos mejor remunerados”, señaló el funcionario estatal.

Asimismo, Barrera Novelo resaltó que durante el segundo trimestre del 2025, Yucatán registró un repunte de 9.8% en el ingreso laboral real per cápita, una variación que lo ubicó en el segundo sitio a nivel nacional.

Comentó que el Informe del INEGI sobre pobreza laboral señala que los estados con mayor ingreso laboral son Quintana Roo, con un alza de 12.1%; Yucatán con 9.8 por ciento y Aguascalientes en la tercera posición con 9.5%.

“En estados como Yucatán, el aumento representa una mejoría en el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, pero en otros casos la reducción de ingresos coloca a la población en mayor riesgo de pobreza laboral”, finalizó.

