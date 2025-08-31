Gracias a las nuevas tecnologías, una característica única que ofrecen los préstamos en línea es la rapidez, en contraste con los financiamientos de la banca tradicional, que requieren tiempo.

Un préstamo en línea son créditos que se gestionan y otorgan a través de plataformas digitales y fintechs. Este tipo de financiamientos elimina la necesidad de acudir a una sucursal física, ya que todo el proceso, desde la solicitud hasta el desembolso del dinero, se realiza en línea.

En la actualidad existen muchas plataformas que con un click te dan opciones para un financiamiento.

La vocera de Yotepresto, Elizabeth Mondragón, señala que en el caso de la plataforma que representa se enfocan en personas cuyo historial crediticio ha sido excelente. A diferencia de los bancos, realizan todo el proceso en línea, para que no pierdan el tiempo en asistir a una sucursal.

Personas que cuentan con un puntaje crediticio sin mancha alguna, que tienen al menos dos años reportando ante Buró de Crédito, y que siempre han pagado bien y quieren cambiar sus deudas o buscan un préstamo personal que tenga una tasa más baja que el promedio.

Indica que buscan dar una recompensa a esas personas que han pagado bien, debido a que en los bancos cuando se solicita algún préstamo las tasas son altas.

Menciona que ellos tienen productos cuyos intereses van desde 8.9% hasta 38.9% anual, una tasa promedio de 20% contra 43% que, explica, se maneja en promedio en la banca tradicional.

Una de las características del financiamiento que ofrece Yotepresto es que el tiempo de pago va desde seis hasta 36 meses.

Asegura que las personas eligen todo, desde el plazo y hasta el monto que puede ir de 10 mil a 425 mil pesos.

Tras realizar la solicitud en línea, se piden datos como para qué lo quieren, y otros datos personales para revisar Buró de Crédito y ellos mediante inteligencia artificial realizan una precalificación para decir si estás preaprobado o no, en dos minutos.

Al ser una crowdfunding, forma de financiar proyectos y negocios mediante pequeñas contribuciones económicas de un gran número de personas, Yotepresto busca dar certeza a todos los inversionistas que confían en ellos.

Mondragón considera que al hacer uso de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial para dar una precalificación al prospecto de cliente, dan una respuesta rápida, y de uno a tres minutos puedes estar preaprobado que en un día hábil, cuentes con una propuesta de financiamiento.

Al no contar con sucursales físicas, la plataforma puede ofrecer tasas de interés más bajas que el promedio del mercado, y que para muchos clientes de la banca tradicional resulta más atractiva.

Otra característica es que ellos pueden aceptar adelantos de pagos a capital desde el primer día, ahorrándote intereses y comisiones que podrían cobrarte en alguna otra institución.

Cabe mencionar que, no obstante, este tipo de préstamos pueden presentar algunas limitaciones. Por ejemplo, suelen ofrecer montos limitados en comparación con los préstamos tradicionales, lo que podría no ser suficiente si buscas financiamiento para proyectos de gran envergadura.