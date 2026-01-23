La percepción de inseguridad en las ciudades del país mostró diferencias marcadas durante el último trimestre de 2024, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con los resultados del ejercicio estadístico, las ciudades donde sus habitantes consideraron que era inseguro vivir fueron Uruapan, Michoacán, con 88.7 por ciento; Culiacán Rosales, Sinaloa, con 88.1; Ciudad Obregón, Sonora, con 88.0; Ecatepec de Morelos, Estado de México, también con 88.0, e Irapuato, Guanajuato, con 87.3 por ciento.

En contraste, la encuesta del INEGI identificó áreas urbanas donde la percepción de inseguridad fue considerablemente menor. San Pedro Garza García, Nuevo León, registró el porcentaje más bajo, con 8.7 por ciento; seguido de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con 14.8; Piedras Negras, Coahuila, con 17.3; Los Mochis, Sinaloa, con 25.6, y San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 27.5 por ciento.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

A nivel nacional, la percepción de inseguridad se ubicó en 63.8 por ciento en diciembre de 2025, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Este dato representó un incremento marginal respecto a septiembre del mismo año, cuando el porcentaje se situó en 63.0.

En relación con espacios físicos específicos, el levantamiento estadístico del instituto indicó que 72.3 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.9 por ciento expresó esta percepción en la calle; el mismo porcentaje en el transporte público, y 58.9 por ciento en carreteras.

Confianza ciudadana en autoridades de seguridad

La encuesta del INEGI también evaluó la percepción de la población de 18 años y más sobre las labores de prevención y combate a la delincuencia realizadas por distintas instituciones de seguridad pública.

En diciembre de 2025, el 83.0 por ciento de las personas encuestadas consideró que la Marina tuvo un desempeño muy o algo efectivo; el 81.4 por ciento otorgó esta valoración a la Fuerza Aérea Mexicana y el 79.7 por ciento al Ejército. En contraste, la Guardia Nacional registró una percepción de efectividad del 70.0 por ciento; la policía estatal, del 51.8, y la policía preventiva municipal, del 46.0 por ciento.

En cuanto a la capacidad de los gobiernos locales para atender los problemas más recurrentes, el estudio estadístico del INEGI señaló que 29.9 por ciento de la población consideró que el gobierno de su ciudad fue muy o algo efectivo.

Las áreas urbanas con mayores niveles de esta percepción fueron Piedras Negras, con 68.0 por ciento; San Pedro Garza García, con 63.0, y Ciudad del Carmen, Campeche, con 58.1 por ciento. En el extremo opuesto se ubicaron Cuautitlán Izcalli, con 8.3 por ciento; Acapulco de Juárez, con 10.8, y Coatzacoalcos, con 11.4 por ciento.

aov/bmc