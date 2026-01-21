El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que se registraron 14 mil 488 defunciones por homicidio en la primera mitad de 2025, lo que significó una disminución de 11.1% contra el mismo periodo de 2024, de acuerdo con datos preliminares.

De acuerdo con la información publicada por el instituto, se trata de la baja más pronunciada desde el primer semestre de 2014, cuando hubo una reducción de 14.6%.

Los datos también muestran que la tasa semestral de homicidios en el país cayó a 11.1 por cada 100 mil habitantes en la primera mitad del año pasado, por debajo del índice de 12.6 registrado en el mismo periodo de 2024.

De los homicidios registrados, 12 mil 781 correspondieron a hombres, mil 542 a mujeres y del resto no se especificó el género.

Con ello, la tasa de homicidios de los hombres fue de 20.1 por cada 100 mil habitantes, una disminución de 2.5 puntos frente al mismo lapso de 2024. En tanto, el índice de asesinatos de mujeres bajó a 2.3 por cada 100 mil, una caída de 0.5 puntos.

Los datos del Inegi se publicaron dos semanas después del reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) del gobierno, que reportó una caída de los homicidios dolosos de 40% en los primeros 15 meses del actual sexenio, llegando a 31 mil 943.

Mientras que los datos del gobierno provienen de las carpetas de investigación de las fiscalías, las estadísticas del Inegi se elaboran a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas de los estados, que incluyen oficinas del Registro Civil, servicios médicos forenses y el Ministerio Público.

Casi tres de cada cuatro homicidios en México, equivalentes a 71.9% del total, ocurrieron con agresiones por armas de fuego (10 mil 423) durante la primera mitad de 2025.

Después le siguieron agresiones con objetos cortantes (mil 278) y agresiones por ahorcamiento (913), de acuerdo con el Inegi.

Con información de EFE

