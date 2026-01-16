Ectapec de Morelos, Edomex.- Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una disminución de los homicidios dolosos en el Estado de México, así como los delitos de alto impacto.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 16 de enero en Ecatepec, Figueroa expuso que desde el inicio de la actual administración, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, se presentó una reducción de 54% en los homicidios dolosos diarios, al pasar de 6.63 a 3.06 en promedio en el Estado de México, siendo diciembre delaño pasado el mes más bajo de todo el periodo.

De 2015 a 2025, particularmente cuando se compara 2024 contra el año pasado, se observa una disminución del 32% al pasar de 6.2 delitos de homicidio promedio diario a 4.2, lo que coloca 2025 como el año con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso más bajo de los últimos 11 años en el Estado de México.

Lee también Busca EU operación conjunta antinarco de la CIA en México

Recordó Figueroa que 26 entidades disminuyeron el promedio diario de homicidio doloso.

Sobre los delitos de alto impacto, la titular del SENSP mostró que en el periodo 2024-2025 se observa una reducción del 22%, al pasar de 182.5 delitos de alto impacto promedio diario, a 143.1.

Referrnte al Plan Integral de la Zona Oriente, reportó que de 2024 a 2025, tanto el homicidio como los delitos de alto impacto se redujeron en 32% y 23%, respectivamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr