El súper peso está de regreso, favorecido por un entorno internacional con mayor apetito por riesgo y tasas elevadas, dijo el área de análisis económico de Banamex.

La firma financiera dijo que, considerando que el dólar se ha mantenido sin depreciaciones adicionales significativas en meses recientes, este fortalecimiento del peso respondería, por un lado, a un mayor apetito por riesgo con un giro hacia monedas de economías emergentes, ya que se han registrado fuertes apreciaciones también en Brasil y Sudáfrica.

“Por otro lado, estaría asociado a la expectativa del mercado de que las tasas de interés en México se mantengan alrededor de 7% en lo que queda de este año, incluso con un incremento hacia la segunda mitad de 2027, lo que lleva a una búsqueda de mayores rendimientos dado el amplio y mayor diferencial que prevalecería con respecto a EU, y a las tasas de otras economías avanzadas”, explicó.

Lee también Superpeso asume la corona como la moneda con mejor desempeño en 2026; así se cotiza hoy miércoles 21 de enero

Banamex recalcó que, el peso mexicano ha registrado una ganancia de 3% en el año, cerrando en 17.49 este miércoles, con lo cual, ante el contexto global que lo ha beneficiado, revisó a la baja sus pronósticos para el tipo de cambio.

Ahora lo estimamos en 18.36 pesos por dólar en diciembre de este año y en 18.73 para 2027 (desde 18.70 y 19.07 previamente)”, detalló.

Banamex explicó que el dólar revierte ganancias ante el retorno de la estrategia ‘vender EU’, ya que desde el año pasado diversos factores llevaron a una fuerte depreciación del dólar con respecto al resto de monedas a nivel global, destacando la incertidumbre comercial, el aumento de la deuda en EU y las dudas sobre su sostenibilidad en el largo plazo, así como los constantes ataques a la autonomía de la Reserva Federal.

En dicho contexto, añadió, el dólar acumuló un fuerte debilitamiento en el primer semestre de 2025, con lo que observó una trayectoria continua a la baja hasta registrar cierta estabilización a partir de julio del año pasado.

Lee también Peso gana terreno en proyecciones; Citi ajusta a la baja tipo de cambio

“En los primeros días de 2026 año el dólar había registrado una ligera tendencia de apreciación, sin embargo, ésta se revirtió en días recientes derivado del escalamiento de tensiones comerciales y geopolíticas entre el mandatario estadounidense y los líderes Europeos, y hoy se ubica alrededor de 0.3% por debajo de su nivel de cierre de 2025”, dijo Banamex.

Explicó que el año pasado se registraron movimientos hacia ‘activos seguros’ diferentes al dólar, favoreciendo en particular a las monedas de Suecia, zona del Euro, Suiza y Dinamarca.

“En ese sentido, para el caso del euro, se registró una apreciación en el primer semestre del año, para luego observarse una estabilización alrededor de un nivel de 1.16 en el cuarto trimestre de 2025. En días recientes se ha apreciado marginalmente hacia 1.17, y estimamos que se ubicaría alrededor de 1.19 para finales de 2026”, agregó.

