Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, celebró los resultados de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que publicó el día de hoy el INEGI, y que coloca a la demarcación como la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México.

De acuerdo con los resultados de la ENSU, la alcaldía Miguel Hidalgo pasó del 51.1% al 35.7% en percepción de seguridad, lo que significa que hoy 6 de cada 10 personas se sienten más seguras de vivir en esta demarcación.

Tabe afirmó que esto es resultado del trabajo que han realizado desde hace cuatro años para Blindar Miguel Hidalgo.

El alcalde recalcó que los gobiernos de oposición están dando buenos resultados y prueba de ello son estas cifras que colocan a Miguel Hidalgo como la segunda más segura de la Ciudad de México, siguiendo a la alcaldía Benito Juárez (14.8%), y por delante de las alcaldías Cuajimalpa (44.3%) y Coyoacán (47.2%).

En contraste, dijo, las alcaldías más inseguras de acuerdo con la percepción de sus habitantes son Tláhuac (72.3%), Iztapalapa (71.9%) y Azcapotzalco (68.5%).

El alcalde recalcó que los gobiernos de oposición están dando buenos resultados y prueba de ello son estas cifras que colocan a Miguel Hidalgo como la segunda más segura de la Ciudad de México, solo detrás de la alcaldía Benito Juárez. (Foto: especial)

“Hoy Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México, la que más avanzó en todo el país y esto no es producto de la casualidad, es porque hemos recuperado módulos de vigilancia, colocamos carpas en las distintas colonias, más de 50, para tener más vigiladas nuestras calles, hemos transformado los módulos de seguridad en centros de monitoreo en cinco zonas, además estamos reiluminando más de 150 calles en todas las colonias para ser la alcaldía más iluminada de la Ciudad”, dijo el edil.

Indicó que los resultados fueron esfuerzo de operativos conjuntos con otras demarcaciones y municipios, así como a la estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

Señaló que cuando inició su administración en 2021, la percepción de inseguridad en MH alcanzaba el 75%; hoy se ha reducido a más de la mitad, por lo que se propuso revertir los números y convertirla en la más segura, lo que cada vez parece más cercano.

“Y a pesar de que siguen existiendo delitos no quitamos el dedo del renglón, estamos trabajando todos los días para ser la alcaldía más segura de toda la Ciudad”.

