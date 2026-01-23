Como resultado de los esfuerzos realizados por el alcalde Luis Mendoza, la alcaldía Benito Juárez se ubica como el segundo municipio más seguro del país y el primero de la Zona Metropolitana del Valle de México, la Megalópolis y la Ciudad de México, de acuerdo con los datos publicados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

A través de un comunicado se señaló que el trimestre anterior hubo un avance en la percepción de seguridad al pasar de 84.4 a 85.2 por ciento, con lo que la demarcación suma 21 trimestres continuos en primer lugar en la capital del país.

Los resultados anteriores son producto de la estrategia de “Orden y Seguridad” implementada por el alcalde Luis Mendoza, a través de Blindar BJ360°, la cual ha permitido posicionar a la alcaldía Benito Juárez como un referente en la materia.

“Vecinas y vecinos de Benito Juárez, la nueva encuesta el INEGI reporta un avance en materia de seguridad, uno de los aspectos más sensibles para la población”.

Al respecto, el alcalde resaltó que este avance se debe a tres factores básicos: la estrecha coordinación que existe entre la estrategia Blindar BJ360 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en los policías; y la fuerte inversión para la compra de patrullas y equipo de alta tecnología, además de mejorar las condiciones laborales.

