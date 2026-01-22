Más Información
Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo
Una balacera registrada durante la noche del miércoles en el cruce de la calle Chilaque y Circuito Interior, a la altura de avenida Río Churubusco, en la colonia San Diego Churubusco, movilizó a cuerpos de seguridad de la Ciudad de México y generó alarma entre vecinos de la zona.
De acuerdo con los primeros reportes, tras las detonaciones de arma de fuego se localizó un automóvil chocado en el lugar, en los límites de las alcaldías Coyoacán y Benito Juárez. Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas o detenidas.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen acordonada el área mientras realizan las diligencias correspondientes y recaban indicios balísticos, a fin de esclarecer los hechos. Las autoridades investigan si se trató de un ataque directo o de un intento de asalto que derivó en el intercambio de disparos.
La circulación en la zona se vio afectada de manera parcial, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas. Las investigaciones continúan para determinar la mecánica del evento y dar con los responsables.
