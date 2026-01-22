Tecámac, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación de oficio por presuntos actos de extorsión y otras irregularidades cometidas por 10 elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Regional de Tecámac y zonas aledañas, los cuales fueron separados de su cargo.

De acuerdo con un comunicado de la FGJEM, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción asumió la carpeta de investigación tras diversos señalamientos difundidos principalmente en redes sociales por la probable intervención de los servidores públicos.

Como medida inmediata, los 10 elementos fueron removidos de sus funciones y concentrados en oficinas centrales: un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores.

Lee también “Amparo detiene proceso del caso Axe Ceremonia”

La medida se mantendrá mientras se determina si existieron conductas ilícitas y la posible participación de estos u otros servidores públicos, así como de personas ajenas a la fiscalía.

La FGJEM dio a conocer que continúa con los actos de investigación para identificar cualquier intervención irregular y reiteró su compromiso con el apego al marco constitucional, el respeto a los derechos humanos y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

En redes sociales los ciudadanos han compartido videos y testimonios donde se describen persecuciones en carreteras como la México-Pachuca, detenciones arbitrarias, amenazas para obligar a la venta de vehículos o pagos en efectivo, y traslados forzados a ministerios públicos bajo pretextos dudosos.

Lee también Cateos en CDMX; capturan a cuatro presuntos integrantes de la Unión Tepito

Varios afectados relatan que los supuestos agentes actúan principalmente en municipios del Valle de México como Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Cuautitlán Izcalli y tramos limítrofes con Hidalgo (como Tizayuca).

Algunos denunciantes afirman haber sido interceptados tras retiros bancarios o en traslados cotidianos, y cuestionan si se trata de elementos reales o de grupos delictivos que usan equipo e identificaciones oficiales, posiblemente con colusión de autoridades locales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL