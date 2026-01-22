La familia y la representación legal de Miguel Ángel Rojas Hernández, uno de los dos fotógrafos fallecidos durante el Festival Axe Ceremonia, denunció que el proceso por la muerte del joven permanece detenido debido a un amparo promovido por los familiares de Berenice Giles, la otra víctima del incidente.

Ayer, en una conferencia afuera de los juzgados de Distrito en Materia Penal, los abogados de la familia de Miguel Ángel dijeron que han pasado 98 días sin que haya justicia para el reportero gráfico que murió aplastado por una grúa durante el festival del pasado 5 de abril.

“Hoy no estamos aquí para hablar de un expediente ni de un tecnisismo legal, estamos aquí porque Miguel murió trabajando, porque su muerte sigue sin ser juzgada y porque el proceso que debía esclarecer responsabilidades está detenido de manera injustificada”, aseguró Tábata Salas, parte de la representación legal de la familia de Miguel.

En la manifestación se aseguró que la jueza Cuarta de Distrito en materia penal otorgó la resolución que detuvo el proceso penal, lo cual no permitió que la audiencia inicial pudiera llevarse a cabo el 16 de octubre de 2025, aseguró Salas.

En el proceso penal por la muerte de los dos fotógrafos el Ministerio Público busca imputar a tres empresas y ocho personas físicas; sin embargo, la familia de Berenice Giles busca que la Fiscalía General de Justicia capitalina también impute responsabilidades a OCESA y a la empresa de seguridad Lobo.

En el lugar se colocó un contador con el número 98, por los días que el proceso lleva detenido. Durante la manifestación los asistentes gritaron consignas para que la audiencia inicial se lleve a cabo.