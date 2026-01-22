Más Información
Cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva ligada a la Unión Tepito fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), a través de cuatro cateos en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
Los detenidos fueron identificados como Adoreni N, de 42 años de edad; Estela N, de 47 años; Rogelio N, de 33 años y Natali N, de 28 años; quienes estarían dedicados a la compra-venta y distribución de drogas, bajo las órdenes de Gregory Joel, alias “El Gregory" o "El J" o "El Carnal”.
La SSC informó que se desplegaron trabajos de investigación, así como vigilancias fijas y móviles, en atención a varias denuncias por la presunta distribución y almacenamiento de droga en diversos inmuebles en las alcaldías mencionadas.
Luego de que se recabaron los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó cuatro órdenes de cateo a un juez de control.
Tras la liberación de los mandamientos judiciales por parte del juzgador, elementos de la SSC y de la FGJ, con apoyo de instancias del Gobierno federal, realizaron los operativos.
En un inmueble ubicado en la calle A. Zimbrón, colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco, se capturó a Adoreni y a Estela, y se aseguraron 101 dosis de marihuana, 100 de cocaína y 95 de crystal.
Mientras que en un domicilio de la calle Norte 76-A, colonia La Joya, alcaldía Gustavo A. Madero, se aprehendió a Rogelio y Natali, además de que se aseguraron 186 dosis de metanfetamina, 96 de cocaína, varios gramos de la misma sustancia, 101 bolsas de yerba y una paquete con la misma droga a granel.
Los otros dos cateos fueron realizados en predios de las colonias Felipe Angeles y Popular Rastro, en Venustiano Carranza, donde se aseguraron 147 dosis de metanfetamina, 194 de marihuana y 96 de cocaína, afirmó la SSC.
Los cuatro detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.
Los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.
