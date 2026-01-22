Más Información

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; era objetivo prioritario

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; era objetivo prioritario

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 22 de enero

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 22 de enero

Atienden en andenes a usuarios del Metro para evitar suicidios

Atienden en andenes a usuarios del Metro para evitar suicidios

Premios Oscar 2026: Sigue EN VIVO el minuto por minuto de las nominaciones

Premios Oscar 2026: Sigue EN VIVO el minuto por minuto de las nominaciones

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

La mañana de este jueves 22 de enero, elementos del de la Ciudad de México atendieron un incendio registrado en la colonia Potrero de San Bernardino, ubicada en la alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, recibieron el reporte de un siniestro en la zona, por lo que acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía. Al arribar, los bomberos confirmaron que el fuego se encontraba al interior de una fábrica de plásticos.

Lee también

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio afectó un área aproximada de dos mil metros cuadrados, además de varios vehículos que se encontraban dentro del inmueble.

Hasta el momento, los bomberos continúan trabajando en el lugar del siniestro. No se ha confirmado si hay personas lesionadas, por lo que las autoridades mantienen las labores de control, enfriamiento y evaluación de riesgos en la zona.

En breve más información...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]