La mañana de este jueves 22 de enero, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendieron un incendio registrado en la colonia Potrero de San Bernardino, ubicada en la alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, recibieron el reporte de un siniestro en la zona, por lo que acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía. Al arribar, los bomberos confirmaron que el fuego se encontraba al interior de una fábrica de plásticos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio afectó un área aproximada de dos mil metros cuadrados, además de varios vehículos que se encontraban dentro del inmueble.

Informamos que en el interior de una fábrica de plásticos se encontró quemando un área aproximada de 2000 m² y varios vehículos al interior. Actuamos a la brevedad y con eficacia para evitar la propagación del fuego.#IncendioConfinado.@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/puGEu4iVdO — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) January 22, 2026

Hasta el momento, los bomberos continúan trabajando en el lugar del siniestro. No se ha confirmado si hay personas lesionadas, por lo que las autoridades mantienen las labores de control, enfriamiento y evaluación de riesgos en la zona.

En breve más información...

