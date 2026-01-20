Las fugas de gas y los problemas eléctricos representan uno de los principales factores de riesgo dentro de los hogares. Aunque en muchos casos el olor es la primera señal de alerta, existen fugas mínimas que no se perciben fácilmente y que, con el tiempo, pueden provocar incendios o explosiones.

En este contexto, la prevención se convierte en una herramienta clave para la seguridad de las familias.

De acuerdo con declaraciones del director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, una proporción considerable de los servicios de emergencia que atiende la corporación está vinculada con incidentes por gas en viviendas y establecimientos.

Ante este panorama, la institución impulsa el programa Bomberos en Casa, cuyo objetivo es identificar riesgos antes de que se conviertan en emergencias.

Foto: Unsplash.

Lee también: Registro obligatorio de celulares 2026: ¿cuántas líneas telefónicas podrá tener cada CURP en México?

Paso a paso para solicitar la revisión gratuita

El servicio está dirigido exclusivamente a habitantes de la Ciudad de México y puede solicitarse de manera directa a través de WhatsApp. El procedimiento es sencillo y no tiene ningún costo.

Primero, guarda en tu teléfono el número 55 7514 4189, que corresponde al canal oficial del programa Bomberos en Casa. Posteriormente, envía un mensaje por WhatsApp en el que indiques:

Tu nombre completo

La dirección exacta del domicilio donde se realizará la revisión (incluyendo colonia y alcaldía),

Fecha y la hora en la que puedes recibir al personal.

Una vez enviada la información, el Heroico Cuerpo de Bomberos coordina la visita. El personal que acude al domicilio está debidamente identificado y utiliza unidades oficiales balizadas, lo que permite a los ciudadanos reconocer que se trata de un servicio institucional y seguro.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Lee también: ¿Cómo descargar tu CURP certificada para el registro de tu línea de celular en 2026?

¿Qué revisan los bomberos y qué debes tomar en cuenta?

Las inspecciones son realizadas por bomberos certificados en instalaciones de gas y electricidad. De acuerdo con el propio cuerpo de bomberos, el personal utiliza dispositivos especializados para detectar fugas en conductos de gas, incluso aquellas que no son perceptibles al olfato. En el caso de la electricidad, revisan posibles sobrecargas, conexiones en mal estado y señales de sobrecalentamiento que podrían derivar en cortocircuitos.

Al finalizar la revisión, se entrega al solicitante una cédula con observaciones sobre el estado de las instalaciones. Este documento tiene un carácter preventivo y permite a los propietarios conocer las fallas detectadas para que puedan atenderlas con técnicos especializados. Es importante considerar que los bomberos no realizan reparaciones, únicamente identifican los riesgos.

Según información institucional, el servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y su propósito principal es prevenir incendios, explosiones y accidentes domésticos relacionados con gas y electricidad. La recomendación es solicitar la revisión de manera periódica, especialmente en viviendas con instalaciones antiguas o después de realizar modificaciones.

⚡¿Olor a gas? ¿Chispa sospechosa? ¡No te arriesgues!🔥



👩‍🚒 Los @Bomberos_CDMX te ayudan a revisar tus instalaciones eléctricas o de gas sin costo alguno. 💯📲 Llama al 55 7514 4189 y agenda tu revisión.



🧯 En la #CapitalDeLaTransformación, prevenir es vivir. 💪🏽✨ pic.twitter.com/ogBnSmIkwi — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 19, 2026

También te interesará:

¿Qué hacer con la ropa que ya no usas?; sigue estas opciones para reutilizar y reciclar

¿Qué significa que una abeja se acerque a tu casa?; ciencia, cultura y simbolismo

Virus felino en alerta: ¿qué es la panleucopenia y cómo se propaga?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov