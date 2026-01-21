A una semana de la explosión registrada en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, que dejó un saldo de 11 personas lesionadas y siete edificios dañados, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizó 70 revisiones de gas y electricidad en esta zona, señaló la institución.

Aseguró que sí se encontraron algunas fugas y errores en las conexiones de las viviendas ubicadas en esta colonia, pero no reveló el número de estas.

Señaló que al final de las revisiones se entregó una cédula con las observaciones pertinentes para que los habitantes del inmueble conocieran el estado de sus instalaciones de gas y electricidad.

Esto a fin de que tomen acciones y reparen las fallas, con el antecedente de las recomendaciones de Bomberos certificados en instalaciones.

Señaló a EL UNIVERSAL que estas revisiones se llevaron a cabo del viernes pasado al domingo por petición de los mismos vecinos, como parte del programa Bomberos en Casa que, del 1 de octubre al 2024 al 31 de diciembre del 2025, realizó 3 mil 758 revisiones gratuitas.

Según la institución, Coyoacán fue la tercera demarcación con más atenciones, con un total de 364, seguida de Iztapalapa y Tlalpan con 801 y 383, respectivamente.

En entrevista, el director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, aseguró se revisaron tanques de cualquier capacidad, así como portátiles en caso de haber.

"Revisamos cada uno de los aparatos de consumo de gas LP o gas natural para descartar que exista alguna fuga. Si la existe, en ese momento la resolvemos, la atendemos de forma inmediata y en caso de que no, hacemos una serie de recomendaciones en un documento y se la dejamos a quien esté ocupando el inmueble, recomendaciones que hayamos considerado importante", dijo el Jefe Vulcano.

Agregó que en la zona de Paseos de Taxqueña se están realizando estas revisiones todos los días, con vecinos que los abordan en la zona o vía WhatsApp.

¿Por qué ocurrió la explosión en Paseos de Taxqueña?

El funcionario explicó que la explosión registrada la mañana del pasado 9 de enero se debió a una deflagración por acumulación de gas, causa que provoca el 20% de los incendios en la Ciudad de México.

Juan Manuel Pérez Cova refirió que la acumulación de gas pudo haber sido causada por la estufa o el calentador de agua boiler, que se encontraban muy dañados después de la explosión.

Detalló que lo primero que se cuidó al arribar los 35 bomberos que participaron en la emergencia fue cerrar los tanques estacionarios que había en cada uno de los siete edificios, de aproximadamente mil litros cada uno.

