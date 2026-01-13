Entre muebles, ropa, artículos personales y electrodomésticos, vecinos afectados por la explosión de gas en un edificio del cruce de Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos, en la colonia Paseos de Taxqueña, de la alcaldía Coyoacán, preparan sus mudanzas para dar paso a la rehabilitación del inmueble.

Dijeron sentirse preocupados respecto a dónde podrían terminar sus pertenencias, por lo que estaban buscando bodegas o que un familiar se las guardara.

Graciela y Judith, quienes vivían en el piso dos del edificio, relataron que “es muy triste porque ahí vivíamos y tenemos tantos recuerdos bonitos y nos duele perder”.

“Afortunadamente, la comunidad y las autoridades han sido muy amables, nos han apoyado y eso es bueno, aunque no quita lo triste por lo que estamos pasando”, dijo Graciela.

José Rafael Pérez, quien vivía en el edificio y trabajaba como conserje desde hace tres años y medio con su esposa y sus dos hijos pequeños, expresó su preocupación por encontrar un nuevo hogar después del incidente.

“Estoy preocupado porque no sé qué va a pasar en un futuro, tendré que buscar una renta de 6 mil o 7 mil pesos en otra zona, porque aquí no hay manera de que pueda” y explicó que estaba apoyando a los vecinos del inmueble con sus mudanzas, revisando, contando y ofreciendo apoyo.

“Yo creo que es no dejarnos, porque estamos pasando por esto todos y nos afecta”, mencionó.

Eloína comentó que su hija vivía en el edificio del incidente y que justo 10 minutos antes de que ocurriera había salido.

Explicó que planeaba que su hija viviera con ella un tiempo en su casa de Ecatepec, mientras encontraba un nuevo departamento.