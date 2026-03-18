Durante febrero, las tres entidades con la mayor variación absoluta en el número de compradores de autos nuevos por estado fueron Zacatecas con 829 vehículos adicionales, un incremento de 82% contra el mismo mes del año pasado; seguido de Puebla con 387 unidades más para una variación de 7% y Chiapas con 338 autos más para un avance de 13.5%, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En contraste, los tres estados con el mayor descenso en compradores de autos nuevos fueron Ciudad de México con mil 238 vehículos menos y una contracción de 6.5%; Estado de México con 888 unidades menos, representando una baja de 6.4% y San Luis Potosí con 756 autos menos, con un descenso de 26%.

En términos totales, las entidades que ocuparon los primeros cinco lugares en la tabla de compradores por estado fueron Ciudad de México con 17 mil 895 unidades en febrero; Estado de México con 12 mil 966 vehículos; Nuevo León con 9 mil 873; Jalisco con 8 mil 90 unidades; y Puebla con 5 mil 790 vehículos.

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El análisis expuso que la media nacional de vehículos adquiridos por clientes en febrero alcanzó las 3 mil 511 unidades, quedando por arriba de este promedio los estados de Veracruz con 5 mil 250 vehículos y Guanajuato con 4 mil 631 unidades.

Mientras que los estados que vendieron menos de la media nacional fueron Quintana Roo con 3 mil 140 vehículos y Coahuila con 2 mil 996 unidades.

La información de compradores se refiere a los registros de ventas de acuerdo con la plaza, ciudad o estado del domicilio del comprador final.

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En cifras acumuladas al primer bimestre, las tres entidades con la mayor variación absoluta en compradores por estado fueron Zacatecas con mil 918 automotores más, un incremento de 99% respecto al primer bimestre de 2025; le siguió Puebla con 883 autos adicionales, un incremento de 8%; y Veracruz con 756 vehículos más para un incremento de 7%.

Mientras que los tres estados con mayor descenso en el primer bimestre fueron Ciudad de México con 795 unidades menos y una contracción de 2%; Baja California Sur con 563 menos vehículos, equivalente a un 25.7% menos; y Estado de México con 390 autos menos, un 1.4% menos, de acuerdo con el reporte elaborado por AMDA con información de Urban Science.

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