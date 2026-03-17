Bienvenidos de vuelta a EstacionA2, arrancamos una nueva temporada con un contenido distinto pero muy esperado, el Honda Prelude llega a México en su sexta generación, una propuesta más personal con mecánica híbrida.El legendario Honda Prelude regresa a México y lo pusimos a prueba.

En esta review a fondo, analizamos si este coupé híbrido de 200 hp logra capturar la esencia purista de Honda o si es simplemente un Civic con otro diseño. Probamos sus modos de manejo (GT, Sport y Comfort), la simulación de cambios con el sistema S+ y te contamos por qué su plataforma heredada del Type R lo hace tan especial en las curvas.

¿Es el Gran Turismo definitivo para el diario?

📹 Mira la review completa aquí: https://youtu.be/y33J6S_ENA4?si=0IVMF75J-Wp20WoN

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