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, embajador de Estados Unidos en México, celebró que Erick Valencia-Salazar “El 85”, cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación (), se haya declarado culpable por tráfico de drogas ante la Corte de Washington.

Johnson señaló en sus redes sociales que “El 85” ayudó a construir “una red que impulsó la violencia en ambos lados de la frontera” y traficó drogas hacia .

“Su declaración de culpabilidad marca un paso clave para ir contra el liderazgo de los cárteles, demostrando que quienes trafican drogas y armas rendirán cuentas y no tendrán dónde esconderse”, expresó el diplomático estadounidense.

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También destacó “una sólida cooperación” entre México, impulsada por el mandatario y la presidenta .

“Reafirmamos nuestro compromiso compartido con la seguridad de nuestra gente. La justicia prevalecerá”, añadió.

se declaró culpable este martes del cargo de tráfico de cocaína ante la corte federal de Washington, formalizando así su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

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Desde marzo pasado se adelantó que Valencia Salazar había alcanzado un acuerdo para cambiar su declaración a culpable a cambio de beneficios penales, como han hecho otros narcotraficantes mexicanos, entre ellos Ismael El MayoZambada y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

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