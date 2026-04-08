La mañanera de Sheinbaum, 08 de abril, minuto a minuto

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa en su conferencia matutina sobre los acontecimientos más relevante de México.
Sigue aquí el minuto a minuto de su ponencia y mantente informado de los hechos más relevantes del país.
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