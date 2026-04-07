Más Información

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

FOTOS: NASA publica foto de "puesta de la Tierra" tomada por Artemis II; astronautas inmortalizan un "atardecer" del planeta

FOTOS: NASA publica foto de "puesta de la Tierra" tomada por Artemis II; astronautas inmortalizan un "atardecer" del planeta

ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Embajada de México en Líbano llama a connacionales a salir del país ante conflicto en Medio Oriente; pide registrar su estancia

Embajada de México en Líbano llama a connacionales a salir del país ante conflicto en Medio Oriente; pide registrar su estancia

Más de 8 mil gasolineras violan tope del diésel; no se pasen dice Sheinbaum

Más de 8 mil gasolineras violan tope del diésel; no se pasen dice Sheinbaum

Sheinbaum acusa que comité de la ONU busca criticar al gobierno de México; rechaza crímenes de lesa humanidad

Sheinbaum acusa que comité de la ONU busca criticar al gobierno de México; rechaza crímenes de lesa humanidad

Llegan con el sueño de ser consejeros electorales

Llegan con el sueño de ser consejeros electorales

Alberto del Río es detenido por presuntamente agredir a su esposa

Alberto del Río es detenido por presuntamente agredir a su esposa

Médico ligado a sueros vitaminados en Sonora es identificado; permanece prófugo con 6 muertes en el caso

Médico ligado a sueros vitaminados en Sonora es identificado; permanece prófugo con 6 muertes en el caso

Erick Valencia Salazar, alias "El 85", uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (), se declaró culpable del cargo de tráfico de cocaína ante la corte federal de Washington, formalizando así su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

Desde marzo pasado se adelantó que Valencia Salazar había alcanzado un acuerdo para cambiar su declaración a culpable a cambio de beneficios penales, como han hecho otros narcotraficantes mexicanos, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “”.

“La corte acepta la declaratoria y el acusado es declarado culpable”, señala la minuta de la audiencia, encabezada por el juez James Boasberg. Con ello, “El 85” evita ir a juicio.

Lee también

Queda pendiente la redacción del memorándum que definirá la condena que recibirá el narcotraficante mexicano.

La fecha de su sentencia quedó programada para el 31 de julio, a las 11:00 de la mañana, hora local.

Valencia Salazar fue uno de los 29 narcotraficantes que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos en febrero de 2025.

Estados Unidos lo acusa de importar cocaína desde 2003 y había ofrecido 5 millones de dólares por información que condujera a su captura, tras su salida de prisión, en 2017, derivada de fallas en el proceso.

Lee también

Las autoridades mexicanas volvieron a detener a “El 85” en 2022 y finalmente decidieron entregarlo a Estados Unidos, bajo condición, impuesta para todos los criminales entregados, de que no se les condene a la pena de muerte.

Valencia Salazar es considerado fundador del CJNG junto con El Mencho y otros líderes.

Sin embargo, “El 85” rompió definitivamente con “El Mencho” y el CJNG y fundó el Cártel Nueva Plaza, que buscó disputar al CJNG el territorio de Jalisco, lo que desató una ola de violencia en la región.

El ejército mexicano lo recapturó el 4 de septiembre de 2022. Actualmente está preso en el Centro Federal de Detención de Philadelphia, en Pennsylvania.

Lee también

"El 85" y el CJNG en México

Valencia Salazar, de 49 años y residente de Santa Clara, California, enfrenta una pena de prisión obligatoria mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua.

A. Tysen Duva, el fiscal general adjunto a cargo de la división criminal del Departamento de Justicia, afirmó que el CJNG ha infligido un “daño inconmensurable” a Estados Unidos.

“Valencia Salazar también fue responsable de impulsar la violencia desbordada en México, a costa de vidas humanas y de la seguridad de las comunidades, lo que ayudó a desestabilizar la región y permitió que el crimen prosperara”, manifestó Duva en un comunicado.

Con información de AP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Devolución de impuestos 2026 cómo saber HOY si el SAT ya liberó tu dinero. Foto: Especial / SAT

¿Ya te depositaron? Así puedes revisar en minutos tu saldo a favor del SAT 2026

Tras Semana Santa, estos serán los siguientes puentes vacacionales antes de que termine el año escolar, según la SEP . Foto: IA

SEP confirma los próximos puentes vacacionales tras Semana Santa: estos serán los días sin clases en mayo

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

¿El descuento del 50 % en el pasaporte mexicano aplica en todo México? Atento a este detalle

Canadá/ iStock/ Gabriel Shakour.

¡Vacantes laborales en Canadá! Québec busca trabajadores mexicanos para el sector de la construcción

El programa TSA PreCheck está diseñado para agilizar las filas en los filtros de seguridad de los aeropuertos. Foto: iStock

¿Cuál te conviene más? Las verdaderas diferencias entre TSA PreCheck, Global Entry, NEXUS y SENTRI