Erick Valencia Salazar, alias "El 85", uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable del cargo de tráfico de cocaína ante la corte federal de Washington, formalizando así su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

Desde marzo pasado se adelantó que Valencia Salazar había alcanzado un acuerdo para cambiar su declaración a culpable a cambio de beneficios penales, como han hecho otros narcotraficantes mexicanos, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

“La corte acepta la declaratoria y el acusado es declarado culpable”, señala la minuta de la audiencia, encabezada por el juez James Boasberg. Con ello, “El 85” evita ir a juicio.

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Queda pendiente la redacción del memorándum que definirá la condena que recibirá el narcotraficante mexicano.

La fecha de su sentencia quedó programada para el 31 de julio, a las 11:00 de la mañana, hora local.

Valencia Salazar fue uno de los 29 narcotraficantes que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos en febrero de 2025.

Estados Unidos lo acusa de importar cocaína desde 2003 y había ofrecido 5 millones de dólares por información que condujera a su captura, tras su salida de prisión, en 2017, derivada de fallas en el proceso.

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Las autoridades mexicanas volvieron a detener a “El 85” en 2022 y finalmente decidieron entregarlo a Estados Unidos, bajo condición, impuesta para todos los criminales entregados, de que no se les condene a la pena de muerte.

Valencia Salazar es considerado fundador del CJNG junto con El Mencho y otros líderes.

Sin embargo, “El 85” rompió definitivamente con “El Mencho” y el CJNG y fundó el Cártel Nueva Plaza, que buscó disputar al CJNG el territorio de Jalisco, lo que desató una ola de violencia en la región.

El ejército mexicano lo recapturó el 4 de septiembre de 2022. Actualmente está preso en el Centro Federal de Detención de Philadelphia, en Pennsylvania.

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"El 85" y el CJNG en México

Valencia Salazar, de 49 años y residente de Santa Clara, California, enfrenta una pena de prisión obligatoria mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua.

A. Tysen Duva, el fiscal general adjunto a cargo de la división criminal del Departamento de Justicia, afirmó que el CJNG ha infligido un “daño inconmensurable” a Estados Unidos.

“Valencia Salazar también fue responsable de impulsar la violencia desbordada en México, a costa de vidas humanas y de la seguridad de las comunidades, lo que ayudó a desestabilizar la región y permitió que el crimen prosperara”, manifestó Duva en un comunicado.

Con información de AP

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