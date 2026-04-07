Más Información
ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa
Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte
Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados
Embajada de México en Líbano llama a connacionales a salir del país ante conflicto en Medio Oriente; pide registrar su estancia
Senado recibe propuesta para ratificar a Roberto Velasco como canciller; inicia reunión privada con la Jucopo
Sheinbaum acusa que comité de la ONU busca criticar al gobierno de México; rechaza crímenes de lesa humanidad
El papa León XIV afirmó que la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la civilización iraní es “verdaderamente inaceptable” y manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional.
En unos de sus comentarios más contundentes hasta ahora contra la guerra, León instó a los estadounidenses y a otras personas de buena voluntad a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz.
“Hoy, como todos sabemos, hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable”, expresó el pontífice.
Lee también Papa León XIV llama a "deponer las armas" y "elegir la paz", es su primer mensaje de Pascua
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]