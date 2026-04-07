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El afirmó que la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la es “verdaderamente inaceptable” y manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional.

En unos de sus comentarios más contundentes hasta ahora contra la guerra, León instó a los estadounidenses y a otras personas de buena voluntad a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz.

“Hoy, como todos sabemos, hubo esta amenaza contra todo el pueblo de . Esto es verdaderamente inaceptable”, expresó el pontífice.

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