Un día después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador salió de su retiro para pedir ayuda solidaria a Cuba, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la mejor forma de apoyar a la isla es empoderando a su pueblo.

“Parafraseando al secretario de Estado, Marco Rubio, la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas”, expresó el diplomático en sus redes sociales.

Esta declaración del embajador estadounidense ocurre el mismo día que el presidente de EU, Donald Trump, aseguró que pronto podría existir un acuerdo con Cuba.

Lee también Cae “Pepe”, encargado de trasladar a la pareja de “El Mencho” a Tapalpa; Sedena lo señala como operador logístico del CJNG

“Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario. Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba”, dijo el mandatario republicano.

La isla de Cuba, cabe resaltar, afronta una crisis humanitaria después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre el país desde enero y le cortara los suministros del petróleo venezolano.

Posteriormente, Trump anunció por orden ejecutiva una imposición arancelaria a cualquier país que suministre crudo a la isla, gobernada por Miguel Díaz-Canel.

Lee también Lenia Batres denuncia “nado sincronizado” de la derecha en su contra; acusa intento de frenar su presidencia en la SCJN

Fue por esta razón que el expresidente López Obrador salió de su retiro, vía redes sociales, para invitar a los militantes y ciudadanos en general a depositar a una cuenta Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina.

“A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra»”, agregó el tabasqueño.

Ante estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó durante gira por Nayarit el posicionamiento de su antecesor y garantizó que México continuará brindando apoyo a la isla por “razones humanitarias y de solidaridad histórica”.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno, y quien quiera apoyar, que apoye”, dijo la titular del Ejecutivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em