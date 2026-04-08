Ante la alta dependencia energética del país, el Gobierno federal anunció que impulsará una estrategia para incrementar en 38% la producción nacional de gas natural y acelerar la transición hacia energías renovables, con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad del sistema eléctrico mexicano frente a factores externos.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, reconoció que actualmente México importa alrededor del 75% del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos, lo que representa riesgos para la soberanía energética nacional y la estabilidad del suministro.

“La dependencia del extranjero nos genera incertidumbre en la garantía del suministro, nos hace vulnerables ante modificaciones en el precio internacional y frente a fenómenos climáticos o conflictos internacionales”, explicó la funcionaria al detallar la política energética del gobierno federal.

Lee también Sheinbaum reporta muerte de trabajador atrapado en mina Santa Fe; autoridades trabajan “de manera permanente”, asegura

De acuerdo con la Secretaría de Energía, la mayor parte del gas natural se utiliza en la generación eléctrica y se prevé que su demanda continúe creciendo hacia 2030 debido a la incorporación de nuevas centrales de ciclo combinado —plantas que operan con turbinas de gas y vapor— necesarias para sostener el crecimiento del sistema eléctrico nacional.

El gobierno prevé inaugurar siete nuevas plantas entre 2026 y 2027, además de construir otras cinco centrales adicionales, lo que incrementará el consumo del energético. A ello se sumará la demanda del sector industrial y los proyectos de producción de fertilizantes y petroquímica impulsados por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según estimaciones oficiales, la demanda total de gas natural podría aumentar alrededor de 30% hacia el final del sexenio.

Lee también Semar asegura embarcación con 265 kilos de cocaína en Michoacán; 500 mil dosis no llegarán a la población, destaca

Actualmente, cerca del 80% del gas importado proviene de cuencas ubicadas en Texas y el resto de California, ingresando al país a través de 22 puntos fronterizos, cinco de los cuales concentran casi el 70% del suministro nacional.

González Escobar advirtió que esta dependencia expone a México a decisiones externas y a interrupciones como las registradas durante el congelamiento de ductos en Estados Unidos en años recientes.

“Existe una necesidad de anticiparnos a estas vulnerabilidades y fortalecer la seguridad energética del país”, sostuvo.

Lee también Sheinbaum celebra acuerdo de alto al fuego entre EU e Irán; destaca impacto económico global

Como parte de la estrategia, el gobierno busca incrementar la generación eléctrica mediante fuentes limpias. Actualmente, el 24% de la electricidad del país proviene de energías renovables —principalmente solar y eólica— y la meta es elevar esa proporción al 38% para 2030.

El aumento en la participación de energías renovables permitirá reducir gradualmente el peso del gas natural en la generación eléctrica, aunque este combustible seguirá siendo clave en el crecimiento económico nacional.

Paralelamente, autoridades energéticas plantearon aprovechar reservas nacionales de gas natural que históricamente no han sido explotadas plenamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr