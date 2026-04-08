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La presidenta de México, , calificó como positivo el acuerdo de alto al fuego de dos semanas alcanzado entre , al considerar que abre una oportunidad para la paz internacional y genera efectos favorables en la economía global.

Al arrancar su conferencia matutina, la Mandataria federal señaló que el cese de hostilidades por dos semanas —logrado con mediación de Pakistán— representa un avance relevante en medio de las y refleja el deseo mundial de reducir los conflictos armados.

“Yo creo que el mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos para un alto al fuego; es algo bueno para el país también porque han bajado los y esperamos, y todos creo que el mundo entero en este momento está buscando que haya paz en Irán y en el Medio Oriente y en el mundo entero”, expresó.

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El acuerdo marca un giro en la postura del presidente estadounidense, , quien ayer aceptó una tregua temporal para abrir un espacio de negociación diplomática, en un contexto de creciente preocupación internacional por la estabilidad regional.

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