El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán propuso un plan de 10 puntos a Estados Unidos que estipula un “protocolo de seguridad” para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el "control" iraní de este punto clave.

Sobre ese plan se trabajará en los próximos días, con miras a alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

De acuerdo con lo publicado por el Consejo y medios iraníes, la propuesta incluye un compromiso de “no agresión” a Irán.

También incluye el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias, el pago de una indemnización íntegra a Irán y la liberación de los activos iraníes congelados.

Un punto polémico que según los medios iraníes incluye la propuesta es el del retiro de las fuerzas de combate de Estados Unidos en la región. Desde hace décadas, EU mantiene una red de bases militares en todo el golfo Pérsico. No está claro a qué se refiere Irán con “fuerzas de combate”. Difícilmente EU, o los aliados de este país en la zona aceptarían un repliegue que los deje expuestos a una agresión iraní o de los grupos proiraníes.

Bajo el plan iraní, Estados Unidos tendría además que aceptar que el país persa prosiga con el enriquecimiento de uranio.

Trump dijo que el plan de 10 puntos es “una buena base” para empezar a negociar.

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