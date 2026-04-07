Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “una civilización entera morirá” en caso de que Irán no acate un ultimatum, el embajador de la República Islámica en México, Abolfazl Pasandideh, declaró que su país no se rinde ante amenazas.

“Irán no es solo su capacidad militar, sino su profunda capacidad civilizatoria y su conciencia nacional. Una realidad tan grande como Irán no puede ser borrada de la historia mediante bombardeos. Irán seguirá siendo una tierra creadora de civilización y, si Dios quiere, brillará como el sol”, declaró.

Además acusó que la mayoría de los países, “al igual que guardaron silencio ante el genocidio del pueblo palestino en Gaza, permanecen callados frente a la amenaza de Trump de destruir la milenaria civilización iraní”: “Esta incapacidad tendrá consecuencias aterradoras para el futuro de la humanidad y contribuirá gradualmente a la creación de un nuevo régimen nazi en el siglo XXI”.

Lee también Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Pasandideh indicó que quienes llaman a Irán a llegar a un “acuerdo” a través del lenguaje de la violencia, aún no han comprendido la realidad de su tierra. “Irán no es un país que se rinda ante amenazas; Irán es un país de resistencia, racionalidad y honor”, comentó.

“El pueblo iraní, frente a la guerra y la agresión, no solo se defiende, sino que continúa viviendo y reconstruyendo el país. Irán no es simplemente un conjunto de carreteras, puentes y edificios. Irán es el hogar de todos nosotros. Irán es una civilización viva, una nación que ha resurgido repetidamente de las llamas, la destrucción y las invasiones, reconstruyéndose cada vez con mayor convicción y firmeza”, declaró el embajador iraní en México.

Apuntó que cuando el presidente de Estados Unidos habla de “devolver a Irán a la Edad de Piedra”, no se trata simplemente de retórica política sino de “un proyecto de crimen de guerra que ni siquiera la Alemania nazi admitió con tal nivel de cinismo”.

Lee también ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

Denunció que Estados Unidos e Israel han asesinado a sus líderes, matado niños y niñas en edad escolar, atacado hospitales, universidades, instalaciones energéticas y plantas desalinizadoras, e incluso han apuntado contra el Instituto Pasteur de vacunas y los principales puentes y vías ferroviarias, además que amenazan con bombardear la infraestructura eléctrica.

“¿Queda algún crimen que aún no hayan cometido?”, cuestionó el diplomático iraní.

“El mundo y la historia juzgarán el silencio de los países frente a estos crímenes, especialmente el silencio de los países occidentales que afirman defender la democracia y los derechos humanos”, agregó al hacer un llamado a las naciones a detener la “locura” y “barbarie”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft