La Secretaría de Salud federal informó que 10 personas resultaron afectadas tras la aplicación de llamados “sueros vitaminados” en una clínica ubicada en la colonia Jesús García, en Hermosillo, Sonora, de las cuales seis fallecieron, mientras autoridades sanitarias y judiciales investigan una posible contaminación bacteriana como causa del brote.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que dos pacientes ya fueron dados de alta y otros dos permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado grave.

“El avance de los síntomas fue muy rápido y algunos pacientes llegaron a tener hasta dos días de sobrevida. En los exámenes de laboratorio se encontró evidencia de que podría existir algún contaminante bacteriano, ya que presentaron cifras muy altas de glóbulos blancos, fenómenos asociados a sepsis”, explicó.

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El funcionario agregó que existe un décimo primer caso relacionado con la clínica, aunque esta persona no recibió el suero intravenoso, sino una inyección en la rodilla; también presentó síntomas, pero ya fue dada de alta.

Kershenobich señaló que todas las muestras fueron aseguradas y enviadas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde actualmente se realizan estudios para determinar si las complicaciones se originaron por el contenido del suero, algún contaminante o las condiciones de aplicación.

Indicó que inicialmente no se contó con toda la información clínica debido a que la Fiscalía del Estado de Sonora aseguró los expedientes médicos como parte de la investigación.

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“La clínica está clausurada y estamos en espera de los resultados finales para poder hacer un análisis completo y determinar exactamente qué ocurrió”, afirmó, y desconoció si los responsables están prófugos de la justicia.

El secretario advirtió que la aplicación de este tipo de tratamientos se ha popularizado sin suficiente sustento médico y puede representar riesgos para la salud.

“Es una práctica que existe desafortunadamente en muchos sitios, cuando alguien se siente cansado o ha consumido alcohol. Muchos de estos sueros no sirven para nada; las vitaminas se eliminan ese mismo día”, señaló.

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Añadió que también se analiza la composición de los productos utilizados, ya que algunos fueron promocionados con sustancias sin evidencia científica, incluso anunciadas como “células madre”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía de Sonora encabeza la investigación penal para deslindar responsabilidades, mientras la Secretaría de Salud realiza el análisis sanitario correspondiente mediante Cofepris.

“La fiscalía está haciendo la investigación con sus propios peritos y, a partir de los resultados sanitarios, se determinarán responsabilidades y se aplicarán las sanciones administrativas y penales que correspondan, desde la clínica hasta quienes suministraron los insumos”, afirmó.

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