Hermosillo, Sonora. - Jesús Maximiano "N", de 65 años, médico general, es el responsable de la clínica donde se suministraron sueros vitaminados que presuntamente provocaron la muerte de seis personas y daños a otras cuatro, de las cuales el estado de salud de dos es de pronóstico reservado.

De acuerdo con la plataforma de consulta Búho Legal, cuenta con cédula profesional número 1446227 de la Licenciatura como Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco con fecha 1990.

Su clínica ubicada en Leocadio Salcedo 117, entre Israel González entre Yañez en Hermosillo fue clausurada, pero también operaba la Clínica Homotoxicológica Obregón situada en la calle Zacatecas número 167 entre Guerrero e Hidalgo.

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Al momento el médico se reporta como prófugo o en paradero desconocido, tras ser clausurada su clínica en Hermosillo donde se administraban "sueros vitaminados" sin las certificaciones necesarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Su clínica ubicada en Leocadio Salcedo 117, entre Israel González entre Yañez en Hermosillo. Foto: Especial.

Aseguran medicamentos de clínica y se analizan sustancias

El secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, informó que la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) aseguró medicamentos, soluciones y sustancias del lugar, las cuales son revisadas para verificar su legalidad y composición.

Las muestras fueron enviadas al laboratorio nacional de referencia de Cofepris (Cecayac), donde se realizan análisis para detectar posibles contaminantes o sustancias no autorizadas que pudieran haber causado las afectaciones.

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De acuerdo con las investigaciones, los sueros eran preparados de forma individual por el médico tratante, quien ejerce desde 2004 con documentos oficiales emitidos por la Cofepris, por lo que se analiza el conjunto de sustancias utilizadas y no un solo producto en específico.

Diez casos de víctimas por sueros vitaminados

El funcionario también confirmó que van diez casos registrados al momento, de los cuales se trata de seis personas fallecidas, dos más que se encuentran graves y dos ya fueron dadas de alta.

La FGJE mantiene un operativo de búsqueda para localizarlo.

De acuerdo con las investigaciones, en la clínica se detectaron posibles irregularidades en el manejo de las sustancias utilizadas, así como la falta de protocolos adecuados de atención médica dentro del establecimiento.

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