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Culiacán, Sin. A 6 de abril. - El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dijo que respeta las manifestaciones de los , los cuales tomaron y levantaron las plumas de las casetas de peaje en cinco puntos de Sinaloa para dar paso libre a los conductores, pero les pidió mesura en sus acciones, ya que se tiene un compromiso de colocar toda su cosecha de maíz.

Durante su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal recordó que, por primera vez, la administración estatal va a aportar apoyos económicos, para que el precio del maíz que se logre construir sea atractivo y rentable para los hombres del campo.

A los productores que se colocaron en las casetas de peaje de San Miguel Zapotitlán, en Ahome, en Cuatro Caminos, en Guasave, de la carretera México-Nogales, así como lo que se ubicaron, en la de Angostura, el Pisal, en Navolato y Costa Rica, en Culiacán, les sugirió, reconsiderar sus acciones y permitir el cobro de los peajes…

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Manifestó que la cosecha a levantarse en Sinaloa que puede alcanzar los cinco millones de toneladas de maíz blanco, ya se tiene el compromiso de los grandes industriales de adquirirla, por lo que en reuniones con el gobierno federal se está construyendo un precio de venta que sea rentable para los hombres del campo.

, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa dijo que el campo mexicano fue dejado en el abandono, por lo que la situación en la generación de alimentos se ha vuelto insostenible, por lo que se requiere de políticas públicas efectivas.

Advirtió que, si no hay una respuesta positiva y atractiva en las próximas , van a determinar que nuevas acciones, pero más enérgicas van a asumir, ya que están desesperados, por no tener una respuesta concreta a sus planteamientos.

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