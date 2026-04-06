Transportistas y agricultores, liderados por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), informaron que iniciarán un paro nacional de carácter indefinido a partir del 6 de abril de 2026, con movilizaciones en carreteras y puntos clave del país, debido a la falta de respuesta del Gobierno de México ante problemas como la inseguridad, el incremento en costos operativos y la crisis que enfrenta el sector agrícola.

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Los bloqueos anunciados por transportistas y productores del campo para este lunes iniciaron después de las 10:00.

Los primeros puntos donde se presentan los manifestantes son en los estados de Chihuahua, Zacatecas, Estado de México y Morelos.

Estados 11:44 AM Morelos Productores de maíz y sorgo de la oriente de Morelos, bloquean la autopista Siglo XXI en apoyo a las demandas generales de alto a las importaciones de granos, precios justos para sorgo y maíz, fertilizantes y diésel más baratos, y seguridad en carreteras y campo.



Los organizadores afirmaron que además de estas demandas tienen temas particulares e incumplimiento de acuerdos previos por las autoridades estatales.



Estados 11:42 AM Tamaulipas Por una "confusión", los agricultores del norte de Tamaulipas suspendieron temporalmente los bloqueos que tenían contemplados en las carreteras de Reynosa a Monterrey, a Matamoros y Ciudad Victoria.

Héctor Peña, Presidente de la Asociación Municipal de la Pequeña Propiedad de Río Bravo y es Integrante del Frente Estatal para el Rescate del Campo indicó que aunque tenían todo listo para manifestarse, se corrió el rumor de cancelar los bloqueos por lo que sus compañeros, no se congregaron.



Estados 11:26 AM Morelos En Morelos, hay bloqueo de la autopista Siglo XXI, a la altura del poblado de Amilcingo, municipio de Temoac, en el oriente del estado.



Estados 11:25 AM Estado de México En el Estado de México hay presencia de manifestantes en la autopista México-Toluca km 24, a la altura de La Venta, donde también liberaron la caseta.



Estados 11:24 AM Zacatecas En Zacatecas, campesinos se presentaron en una caseta de Calera con la intención de liberarla y dejar pasar a los vehículos sin pagar.



Estados 11:24 AM Chihuahua En Chihuahua, transportistas y campesinos bloquearon la entrada a Ciudad Juárez, en el km 20.



Con información de Paola Gamboa, irma Mejía y Justino Miranda /Corresponsales

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