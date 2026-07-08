Elegir un pantalón de mezclilla no sólo depende del diseño. Para tomar una mejor decisión, en la Revista del Consumidor, correspondiente a julio de 2026, se ha publicado un estudio de calidad donde se evaluaron distintos modelos y marcas.

Hoy te presentamos los jeans para hombre mejor evaluados, para que cada peso por el que pagas valga la pena en tus prendas.

¿Qué evaluó Profeco en los pantalones de mezclilla para hombre?

Para realizar este estudio, la dependencia evaluó 30 modelos de pantalones de mezclilla para hombre, de los cuales 13 estaban confeccionados con tela 100% de algodón y 17 con mezcla de fibras. El objetivo del análisis fue conocer su desempeño, calidad de fabricación y resistencia ante el uso cotidiano.

Como parte de la revisión, se verificó que cada prenda contara con etiquetado completo, información de la marca, composición de las fibras, talla, instrucciones de cuidado, país de origen y datos del fabricante o importador.

Asimismo, la Profeco inspeccionó la calidad de la confección para detectar posibles defectos como manchas, decoloraciones, irregularidades en el tejido o costuras mal elaboradas.

Y eso no fue todo, sino que revisó que las medidas reales de los pantalones coincidieran con las tallas indicadas por el fabricante, comprobando la información con la etiqueta.

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Otras variantes incluidas en el estudio de calidad fueron:

Peso de la tela, un aspecto que influye en la comodidad y el tipo de uso

Cambios que experimentan después del lavado, como el encogimiento, el alargamiento o la distorsión de la tela

Resistencia del color al lavado y al roce para determinar qué tan fácil es que los pantalones pierdan su tonalidad

pierdan su tonalidad Y en el caso de los modelos con fibras elásticas, se examinó su capacidad de estiramiento y recuperación, es decir, qué tan bien conservaron su forma después de usarse

El estudio de la Profeco comparó modelos confeccionados con tela 100% algodón y otros con mezcla de fibras. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son los mejores pantalones de mezclilla, según Profeco?

Conforme los resultados obtenidos, la Profeco clasificó los pantalones de mezclilla en tres categorías: excelente, muy bueno y bueno.

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Para la categoría de confeccionados con tela 100% de algodón, estos fueron los mejores:

Muy bien

Big John, modelo BJPL26111106

Furor, modelo Maverick (regular) T101000683536

Furor, modelo Maverick (regular) T101000660332

Oggi, modelo Croster Suavizado

Silver Plate, modelos Rocco 711 y Rocco 712

Silverado Forte, modelo 50501

Yale, modelo 0107272030-19

Bien

Cimarron Jeans, modelo 3018, corte 7121 B57

Furor, modelo Maverick (regular) T101000670332

Oggi, modelo Vaxter Spring Raw

Silver Plate, modelos Rocco 702 y Rocco 706

En el estudio se detectó que 9 modelos presentan medidas ligeramente mayores a la talla indicada en su etiqueta:

Big John, modelo BJPL26111106

Silver Plate, modelo Rocco 702, Rocco 706 y Rocco 771

Furor, modelo Maverick (regular) T101000670332 y T101000683536

Oggi, modelo Croster Suavizado

Yale, modelo 0107272030-19

Oggi, modelo Vaxter Spring Raw

Y los siguientes pantalones presentaron un ligero encogimiento después de las pruebas de lavado:

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Cimarron Jeans, modelo 3018, corte 7121 B57

Furor, modelo Maverick (regular) T101000670332

Oggi, modelo Vaxter Spring Raw

Silver Plate, modelo Rocco 706

Silver Plate, modelo Rocco 711, el cual es el más duradero de este material

La mezclilla de calidad no cambia de forma ni pierde su color. Foto: Magnific

Para la categoría de pantalones de mezclilla confeccionados con mezcla de fibras, Profeco utilizó el mismo sistema de evaluación. Y estos fueron los resultados:

Muy bien

Big John, modelo Wyoming BJPR2611117

Furor, modelo New Marshall T101030040332, T101030050336 y T101030030332

Lee, modelo 4501317295

LEVI'S, modelo 510

Member's Mark, modelo MMJNS2025

Mossimo, modelo MSH254115-C

OGGI, modelo Vaxter rebel suavizado, Ragnar spring raw, Power active suavizado, Croster Holland suavizado, Ragnar RPV suavizado

Silver Plate, modelo Crotch 1801, Crotch 1802 y Crotch 1803

Weekend, modelo WKH251008-02C

Segpun datos de Profeco, los siguientes pantalones de mezclilla mostraron ser más resistentes y duraderos:

LEVI'S, modelo 510

OGGI, modelo Croster Holland suavizado y Ragnar RPV suavizado

Por último, la dependencia detectó algunos modelos con dimensiones ligeramente mayores a las indicadas en la talla:

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Big John, modelo Wyoming BJPR2611117

Furor, modelo New Marshall T101030030332

Member's Mark, modelo MMJNS2025

OGGI, modelo Ragnar spring raw, Croster Holland suavizado, Ragnar RPV suavizado

Silver Plate, modelo Crotch 1802

Los pantalones de mezclilla deben lavarse con una frecuencia baja. Foto: Unsplash

Si estás pensando en comprar unos pantalones de mezclilla para tu papá, pareja o amigo, este estudio de calidad de la Profeco puede ayudarte a tomar una decisión más informada.

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