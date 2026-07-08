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Elegir un pantalón de mezclilla no sólo depende del diseño. Para tomar una mejor decisión, en la Revista del Consumidor, correspondiente a julio de 2026, se ha publicado un estudio de calidad donde se evaluaron distintos modelos y marcas.
Hoy te presentamos los jeans para hombre mejor evaluados, para que cada peso por el que pagas valga la pena en tus prendas.
¿Qué evaluó Profeco en los pantalones de mezclilla para hombre?
Para realizar este estudio, la dependencia evaluó 30 modelos de pantalones de mezclilla para hombre, de los cuales 13 estaban confeccionados con tela 100% de algodón y 17 con mezcla de fibras. El objetivo del análisis fue conocer su desempeño, calidad de fabricación y resistencia ante el uso cotidiano.
Como parte de la revisión, se verificó que cada prenda contara con etiquetado completo, información de la marca, composición de las fibras, talla, instrucciones de cuidado, país de origen y datos del fabricante o importador.
Asimismo, la Profeco inspeccionó la calidad de la confección para detectar posibles defectos como manchas, decoloraciones, irregularidades en el tejido o costuras mal elaboradas.
Y eso no fue todo, sino que revisó que las medidas reales de los pantalones coincidieran con las tallas indicadas por el fabricante, comprobando la información con la etiqueta.
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Otras variantes incluidas en el estudio de calidad fueron:
- Peso de la tela, un aspecto que influye en la comodidad y el tipo de uso
- Cambios que experimentan después del lavado, como el encogimiento, el alargamiento o la distorsión de la tela
- Resistencia del color al lavado y al roce para determinar qué tan fácil es que los pantalones pierdan su tonalidad
- Y en el caso de los modelos con fibras elásticas, se examinó su capacidad de estiramiento y recuperación, es decir, qué tan bien conservaron su forma después de usarse
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¿Cuáles son los mejores pantalones de mezclilla, según Profeco?
Conforme los resultados obtenidos, la Profeco clasificó los pantalones de mezclilla en tres categorías: excelente, muy bueno y bueno.
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Para la categoría de confeccionados con tela 100% de algodón, estos fueron los mejores:
Muy bien
- Big John, modelo BJPL26111106
- Furor, modelo Maverick (regular) T101000683536
- Furor, modelo Maverick (regular) T101000660332
- Oggi, modelo Croster Suavizado
- Silver Plate, modelos Rocco 711 y Rocco 712
- Silverado Forte, modelo 50501
- Yale, modelo 0107272030-19
Bien
- Cimarron Jeans, modelo 3018, corte 7121 B57
- Furor, modelo Maverick (regular) T101000670332
- Oggi, modelo Vaxter Spring Raw
- Silver Plate, modelos Rocco 702 y Rocco 706
En el estudio se detectó que 9 modelos presentan medidas ligeramente mayores a la talla indicada en su etiqueta:
- Big John, modelo BJPL26111106
- Silver Plate, modelo Rocco 702, Rocco 706 y Rocco 771
- Furor, modelo Maverick (regular) T101000670332 y T101000683536
- Oggi, modelo Croster Suavizado
- Yale, modelo 0107272030-19
- Oggi, modelo Vaxter Spring Raw
Y los siguientes pantalones presentaron un ligero encogimiento después de las pruebas de lavado:
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- Cimarron Jeans, modelo 3018, corte 7121 B57
- Furor, modelo Maverick (regular) T101000670332
- Oggi, modelo Vaxter Spring Raw
- Silver Plate, modelo Rocco 706
- Silver Plate, modelo Rocco 711, el cual es el más duradero de este material
Para la categoría de pantalones de mezclilla confeccionados con mezcla de fibras, Profeco utilizó el mismo sistema de evaluación. Y estos fueron los resultados:
Muy bien
- Big John, modelo Wyoming BJPR2611117
- Furor, modelo New Marshall T101030040332, T101030050336 y T101030030332
- Lee, modelo 4501317295
- LEVI'S, modelo 510
- Member's Mark, modelo MMJNS2025
- Mossimo, modelo MSH254115-C
- OGGI, modelo Vaxter rebel suavizado, Ragnar spring raw, Power active suavizado, Croster Holland suavizado, Ragnar RPV suavizado
- Silver Plate, modelo Crotch 1801, Crotch 1802 y Crotch 1803
- Weekend, modelo WKH251008-02C
Segpun datos de Profeco, los siguientes pantalones de mezclilla mostraron ser más resistentes y duraderos:
- LEVI'S, modelo 510
- OGGI, modelo Croster Holland suavizado y Ragnar RPV suavizado
Por último, la dependencia detectó algunos modelos con dimensiones ligeramente mayores a las indicadas en la talla:
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- Big John, modelo Wyoming BJPR2611117
- Furor, modelo New Marshall T101030030332
- Member's Mark, modelo MMJNS2025
- OGGI, modelo Ragnar spring raw, Croster Holland suavizado, Ragnar RPV suavizado
- Silver Plate, modelo Crotch 1802
Si estás pensando en comprar unos pantalones de mezclilla para tu papá, pareja o amigo, este estudio de calidad de la Profeco puede ayudarte a tomar una decisión más informada.
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