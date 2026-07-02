Después de años lejos del radar, los pantalones capri se han convertido en una de las prendas favoritas del verano. Firmas como Miu Miu, Jacquemus y Alaïa los han llevado nuevamente a las pasarelas, mientras celebridades como Bella Hadid, Hailey Bieber y Dua Lipa han demostrado que esta silueta puede verse moderna y sofisticada.

Sin embargo, hay un detalle que puede transformar por completo el resultado del look: los zapatos. Al terminar a media pantorrilla, los capri dejan el tobillo completamente expuesto, por lo que el calzado cobra un papel protagonista.

Si quieres aprovechar esta tendencia, estas son las mejores combinaciones.

1. Mules

Los mules son probablemente la combinación más elegante para unos pantalones capri. Cuando tienen tacón, se estiliza visualmente la pierna. En verano, las sandalias con talón descubierto son una apuesta sensual y chic.

Unas sandalias como estas pueden hacer más elegante el look. Foto: Zara

2. Ballet flats

Las bailarinas viven uno de sus mejores momentos y combinan perfectamente con los capri. Ya sean clásicas, con punta cuadrada o con detalles como moños o hebillas, crean un look femenino y muy parisino.

Las ballerinas combinan estilo y comodidad. Foto: Zara

3. Sandalias de tiras

Para los días más calurosos, unas sandalias minimalistas de tiras ayudan a equilibrar la silueta y hacen que los pantalones luzcan más ligeros. Funcionan especialmente bien con capri de lino o algodón.

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Para outfits más desenfadados o de estilo boho, nada mejor que el estilo "flip flops". Foto: Zara

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4. Mocasines

Si buscas un estilo más clásico, los mocasines son una excelente opción. Combinados con una camisa oversized o un blazer ligero crean un look inspirado en el quiet luxury.

Se recomiendan clásicos y de suela delgada. Foto: Stradivarius

5. Kitten heels

Los tacones bajos vuelven a posicionarse como una de las opciones favoritas para estilizar los capri. Alargan visualmente la figura sin sacrificar comodidad y funcionan tanto con looks casuales como de noche.

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Los tacones añaden elegancia. Foto: Stradivarius

¿Qué zapatos es mejor evitar?

Aunque los pantalones capri son muy versátiles, algunos zapatos pueden romper el equilibrio de la silueta. Botines altos, tenis demasiado robustos o sandalias con tiras gruesas alrededor del tobillo suelen acortar visualmente la pierna.

En cambio, optar por diseños ligeros, de punta fina o con líneas limpias ayuda a crear una apariencia mucho más estilizada.

Con el calzado adecuado, los pantalones capri demuestran por qué volvieron a convertirse en una de las prendas favoritas del verano: son cómodos, versátiles y capaces de adaptarse tanto a un look casual como a uno mucho más elegante.

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