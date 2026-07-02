La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México anunció que realizará el campamento "Murciélagos", una experiencia educativa y recreativa que busca acercar a los asistentes a la biodiversidad que habita en la capital.

La dependencia informó que la actividad se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 17:00 horas, en el Centro de Cultura Ambiental Yautlica, ubicado en la alcaldía Iztapalapa; concluirá a las 9:00 horas del día siguiente y tendrá un costo de 302 pesos por dos personas.

Indicó que los interesados deberán llevar casa de campaña y equipo para acampar, así como ropa cómoda y abrigadora, alimentos y agua para consumo personal.

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Durante la jornada, las y los participantes conocerán la importancia ecológica de los murciélagos, especies fundamentales para el equilibrio ambiental por su papel en la dispersión de semillas.

Agregó que los asistentes podrán disfrutar de una noche de campamento en contacto con la naturaleza y participar en dinámicas orientadas a reflexionar sobre la conservación de la biodiversidad.

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Para solicitar más información, la dependencia compartió el correo electrónico eduamb.yautlica.sedema@gmail.com.

mahc/LL