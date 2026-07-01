La Ciudad de México cuenta con un nuevo ahuehuete en la zona de Cuemanco, en la alcaldía Xochimilco, como parte de las acciones de conservación de los ecosistemas y humedales de la capital.

A través de su cuenta de X Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la capital informó lo anterior en el marco de la conmemoración del Día del Ahuehuete.

De acuerdo con la dependencia, el ejemplar se incorpora al paisaje de Cuemanco para convertirse en un símbolo de identidad, vida y conservación ambiental en una de las zonas con mayor riqueza natural de la capital.

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La Sedema destacó que el ahuehuete, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa “viejo del agua”, ha estado ligado durante siglos a ríos, manantiales y humedales. Además, es considerado uno de los árboles más emblemáticos de México y puede alcanzar una longevidad de cientos e incluso miles de años.

El ejemplar plantado, agregó, mide más de 10 metros de altura y pesa más de seis toneladas.

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Según la dependencia, las condiciones naturales de la zona representan un entorno ideal para el desarrollo de la especie, debido a su estrecha relación con el agua y la humedad del suelo.

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“Ahora también forma parte del paisaje vivo de Cuemanco”, destacó la dependencia capitalina en su publicación.

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En el Día del Ahuehuete, damos la bienvenida a un nuevo guardián de la naturaleza en Cuemanco.



Este árbol emblemático, ligado desde hace siglos al agua y a los humedales, ahora forma parte del paisaje vivo de Xochimilco. Su llegada fortalece las acciones para proteger y… pic.twitter.com/ZKvSCYajea — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) July 1, 2026

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