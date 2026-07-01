Mientras en una zona de Paseo de la Reforma algunos aficionados siguen la fiesta por el triunfo de la Selección Nacional Mexicana en su encuentro contra su similar de Ecuador, en otra parte policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) custodian la zona donde dos de las tres personas fallecidas por asfixia, fueron atendidas por paramédicos.

Un grupo de unos 30 aficionados en estado de ebriedad siguen celebrando en el camellón de Reforma a unos metros de la glorieta del Angel de la Independencia.

Mientras que en la esquina del paseo y Lancaster, una patrulla y algunos oficiales de la SSC vigilan el lugar donde un hombre y una mujer habrían sido aplastados por la multitud que acudió al festejo.

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Limpian Paseo de la Reforma tras festejos por triunfo de México. Foto: Santiago Cadena

Un minuto a después de las nueve de la mañana, una patrulla con agentes de la Policía de Investigación llegó al lugar.

La zona no ha sido intervenida por las cuadrillas de limpieza y se encuentra acordonada.

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Al igual que en los otros días que se ha registrado algún festejo por el triunfo de la Selección de Fútbol, las cuadrillas de trabajadores del Gobierno capitalino levantan los montones de basura dejados la noche y madrugada anterior.

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Limpian Paseo de la Reforma tras festejos por triunfo de México. Foto: Santiago Cadena

Otros, limpian el lodo de las banquetas con agua a chorro, sin importar quién avanzaba por la zona.

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Algunos trabajadores limpian las jardineras y retiran las plantas que fueron aplastadas.

"No tiene perdón, en verdad, toda la calle huele a orines", dijo una vecina de la colonia al pasar por la calle Lancaster, donde no se han realizado la ores de limpieza.

LL