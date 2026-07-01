A pesar de que el encuentro tuvo un retraso de una hora debido a las intensas lluvias registradas la tarde de este martes, cientos de aficionados se dieron cita en diversos puntos de la Ciudad de México para celebrar el partido de la Selección Mexicana frente a Ecuador. Desde temprana hora, múltiples seguidores del Tricolor comenzaron a reunirse sobre Paseo de la Reforma con la esperanza de presenciar una noche histórica.

El equipo mexicano recibió el respaldo tanto de los miles de aficionados que llenaron el Coloso de Santa Úrsula como de quienes siguieron el encuentro a través de las redes sociales, donde el optimismo se reflejó en el ya popular "¿Y si sí?", un mantra que en las calles se repite con la esperanza de ver triunfar a su selección nacional.

Mientras que el equipo mexicano respondió con una actuación contundente, sellando un triunfo de 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final, avanzando a los octavos de final y rompiendo una racha de 40 años sin conseguir una victoria en un duelo de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Mientras la celebración se extendía en las calles, los aficionados inundaron las calles de la Ciudad de México, celebrando en grande y con la expectativa de conocer al próximo rival de México.

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Ángel de la Independencia. (30/06/2026). Foto: Diego Prado

Festejos en el Ángel de la Independencia ante el triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador. Foto: Valente Rosas

Aficionados en Paseo de la Reforma, CDMX. Celebración del mundial 2026. Foto: Valente Rosas

Ángel de la Independencia. (30/06/2026). Foto: Diego Prado

Aficionados en Paseo de la Reforma, CDMX. Celebración del mundial 2026. Foto: Valente Rosas

Festejos en el Ángel de la Independencia ante el triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador. Foto: Valente Rosas

Ángel de la Independencia. (30/06/2026). Foto: Diego Prado

Festejos en el Ángel de la Independencia ante el triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador. Foto: Valente Rosas

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