Metrópoli | 30-06-26 | 20:25 | Actualizada | 30-06-26 | 20:25 |

Valle de Chalco, Méx.- Una se registró la tarde de este lunes sobre la , lo que dejó la carpeta asfáltica cubierta de blanco.

El fenómeno meteorológico también se extendió a comunidades de los municipios de e Ixtapaluca, donde habitantes reportaron la caída de granizo acompañada de lluvia.

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Autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos debido a las condiciones resbalosas en la zona.

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