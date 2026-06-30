Valle de Chalco, Méx.- Una granizada se registró la tarde de este lunes sobre la carretera México–Puebla, lo que dejó la carpeta asfáltica cubierta de blanco.

El fenómeno meteorológico también se extendió a comunidades de los municipios de Valle de Chalco e Ixtapaluca, donde habitantes reportaron la caída de granizo acompañada de lluvia.

Lee también César Cravioto y Pablo Vázquez ofrecen disculpas públicas por agresiones a buscadoras; "lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy"

Autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos debido a las condiciones resbalosas en la zona.

vr