Metrópoli | 30-06-26 | 18:59 | Actualizada | 30-06-26 | 18:59 |

Debido a la que cayó esta tarde se desplomó una estructura metálica, de 15 cm por 25 cm, del techo de la cancha de basquetbol de .

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además se tuvo afectación en sin que se registraran lesionados.

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“El área fue acordonada y las actividades quedaron suspendidas. El día de mañana, en coordinación con personal de la Alcaldía se retirará la estructura”, informó en su cuenta de X.

vr/cr

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