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Debido a la acumulación de granizo que cayó esta tarde se desplomó una estructura metálica, de 15 cm por 25 cm, del techo de la cancha de basquetbol de Pilares Tlalpexco.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además se tuvo afectación en alumbrado sin que se registraran lesionados.
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“El área fue acordonada y las actividades quedaron suspendidas. El día de mañana, en coordinación con personal de la Alcaldía se retirará la estructura”, informó en su cuenta de X.
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vr/cr
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